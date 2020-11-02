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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 2 » 09:58:37

Житомир в «красной» зоне карантина: кафе и парикмахерские работают, школы - частично

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Житомир в «красной» зоне карантина: кафе и парикмахерские работают, школы - частично

 Житомир с сегодняшнего дня, 2 ноября, в «красной» карантинной зоне. В связи с этим в городе начали действовать более строгие ограничения.

30 октября перечень всех ограничений утвердили члены горисполкома.

«Журнал Житомира» подготовил ответы на вопросы, которые наиболее интересуют житомирян:
 
  • школы: 1-4 классы будут учиться в школах, другие ученики - дистанционно;
  • детсады: работают в обычном режиме;
  • университеты: дистанционный режим;
  • общественный транспорт: не останавливается, но льготный проезд будет доступен только с 10:00 до 16:00 (временных ограничений не будет для военнослужащих, правоохранителей при исполнении служебных обязанностей и работников гражданской защиты);
  • общепит: кафе и рестораны работают до 22:00 с ограничением по количеству мест;
  • ТРЦ: работают магазины и детские развлекательные зоны;
  • парикмахерские и спортзалы: работают с соблюдением мер безопасности.

Решение об ослаблении карантина не может быть пересмотрено ранее, чем через 14 дней.
 

Сюжет ТСН

Тэги: Карантин, Житомир
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