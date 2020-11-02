Житомир в «красной» зоне карантина: кафе и парикмахерские работают, школы - частично

«Журнал Житомира» подготовил ответы на вопросы, которые наиболее интересуют житомирян:
школы: 1-4 классы будут учиться в школах, другие ученики - дистанционно;
детсады: работают в обычном режиме;
университеты: дистанционный режим;
общественный транспорт: не останавливается, но льготный проезд будет доступен только с 10:00 до 16:00 (временных ограничений не будет для военнослужащих, правоохранителей при исполнении служебных обязанностей и работников гражданской защиты);
общепит: кафе и рестораны работают до 22:00 с ограничением по количеству мест;
ТРЦ: работают магазины и детские развлекательные зоны;
парикмахерские и спортзалы: работают с соблюдением мер безопасности.
Решение об ослаблении карантина не может быть пересмотрено ранее, чем через 14 дней.