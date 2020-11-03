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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Ноябрь » 3 » 15:36:32

Взрывной урожай: житомирские аграрии случайно собрали вместе с сахарной свеклой боевой снаряд

Сегодня, 16:01:32 423 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Взрывной урожай: житомирские аграрии случайно собрали вместе с сахарной свеклой боевой снаряд

 В Житомирской области аграрии случайно вместе с сахарной свеклой выкопали снаряд времен Второй мировой войны. Весь этот "урожай" попал на конвейер сахарного завода.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"В пгт Червоное Андрушевского района работники сахарного завода заметили боеприпас на конвейере рядом со свеклой, которые транспортировались к месту хранения. Предполагается, что 45-миллиметровый артснаряд вместе с овощами выкопали и собрали на поле и, не заметив его, привезли на территорию завода", - говорится в сообщении.

3 ноября группа пиротехнических работ Управления ГСЧС Житомирщины в специально отведенном месте уничтожила артиллерийский снаряд.
Тэги: снаряд, Житомирщина, свекла, завод
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