Взрывной урожай: житомирские аграрии случайно собрали вместе с сахарной свеклой боевой снаряд

В Житомирской области аграрии случайно вместе с сахарной свеклой выкопали снаряд времен Второй мировой войны. Весь этот "урожай" попал на конвейер сахарного завода.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
"В пгт Червоное Андрушевского района работники сахарного завода заметили боеприпас на конвейере рядом со свеклой, которые транспортировались к месту хранения. Предполагается, что 45-миллиметровый артснаряд вместе с овощами выкопали и собрали на поле и, не заметив его, привезли на территорию завода"
, - говорится в сообщении.
3 ноября группа пиротехнических работ Управления ГСЧС Житомирщины в специально отведенном месте уничтожила артиллерийский снаряд.