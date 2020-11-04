На дистанционное обучение перевели почти 19 тысяч житомирских школьников

В школах Житомира со 2-го ноября 631 класс (18 930 учащихся) перевели на дистанционное обучение. Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в Житомирской облгосадминистрации.
Также стало известно, что еще 13 500 учащихся (1-4 классы) продолжают обучение в школе.
В таком режиме школы будут работать как минимум две недели, пока Житомир находится в "красной" карантинной зоне
.
Относительно детских садов: по состоянию на 4 ноября на карантине 3 заведения дошкольного образования и 1 группа (всего в городе 43 детсада). На самоизоляции 305 детей и 135 сотрудников садиков.
Напомним, несмотря на попадание в "красную" зону, в Житомире продолжают работать
общественный транспорт, кафе, детсады, частично школы и магазины в ТРЦ.