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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 4 » 09:35:37

На дистанционное обучение перевели почти 19 тысяч житомирских школьников

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На дистанционное обучение перевели почти 19 тысяч житомирских школьников

 В школах Житомира со 2-го ноября 631 класс (18 930 учащихся) перевели на дистанционное обучение. Об этом "Журналу Житомира" рассказали в Житомирской облгосадминистрации.

Также стало известно, что еще 13 500 учащихся (1-4 классы) продолжают обучение в школе.

В таком режиме школы будут работать как минимум две недели, пока Житомир находится в "красной" карантинной зоне.

Относительно детских садов: по состоянию на 4 ноября на карантине 3 заведения дошкольного образования и 1 группа (всего в городе 43 детсада). На самоизоляции 305 детей и 135 сотрудников садиков.

Напомним, несмотря на попадание в "красную" зону, в Житомире продолжают работать общественный транспорт, кафе, детсады, частично школы и магазины в ТРЦ.
Тэги: школьники, дистанционное обучение, Карантин
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