Одна из школ Житомира с 23 сентября может уйти на дистанционное обучение

С 23 сентября Житомир, как и вся Украина, входит в "желтую" зону карантина. Городские учреждения общего среднего образования, имеющие процент вакцинации менее 80, вынуждены будут перейти на дистанционное обучение.
Как сообщили в городском совете
, сейчас в Житомир лишь одна школа имеет низкий процент вакцинации - это Житомирская городская гуманитарная гимназия №23.
По словам заместителя городского головы Марии Мисюровой, показатель вакцинации в учебном заведении составляет 71%.
"У педагогических работников, однако, есть еще полтора суток, чтобы сделать выбор: в пользу вакцинации или нет", - отметила заместитель городского головы.
О том, какие ограничения предусматривает "желтая" карантинная зона, читайте по ссылке
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