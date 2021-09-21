Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 22 Сентября 2021    05:36:19
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Сентябрь » 21 » 17:15:13

Одна из школ Житомира с 23 сентября может уйти на дистанционное обучение

Вчера, 17:15:13 4395 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Одна из школ Житомира с 23 сентября может уйти на дистанционное обучение

 С 23 сентября Житомир, как и вся Украина, входит в "желтую" зону карантина. Городские учреждения общего среднего образования, имеющие процент вакцинации менее 80, вынуждены будут перейти на дистанционное обучение.

Как сообщили в городском совете, сейчас в Житомир лишь одна школа имеет низкий процент вакцинации - это Житомирская городская гуманитарная гимназия №23.

По словам заместителя городского головы Марии Мисюровой, показатель вакцинации в учебном заведении составляет 71%.
 

"У педагогических работников, однако, есть еще полтора суток, чтобы сделать выбор: в пользу вакцинации или нет", - отметила заместитель городского головы.


О том, какие ограничения предусматривает "желтая" карантинная зона, читайте по ссылке.
Тэги: Житомир, школа, Карантин, дистанционное обучение
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus