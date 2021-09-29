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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Сентябрь » 29 » 08:38:25

В Житомирской области на дистанционном обучении находятся более 100 школ

Сегодня, 08:38:25 451 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области на дистанционном обучении находятся более 100 школ

 Житомирщина находится в "желтом" уровне эпидопасности и согласно постановлению Кабинета Министров Украины учебное заведение, которое имеет менее 80% привитого персонала, не может продолжать образовательный процесс в режиме офлайн.

По информации Департамента образования и науки ОГА, из 580 заведений полного общего среднего образования на дистанционную форму обучения перешло 106.

По состоянию на 28 сентября низкий уровень вакцинации педагогов против COVID-19 (менее 50%) зафиксирован в:
 
  • Коммунальное учреждение Рясненское заведение общего среднего образования I-II ступеней Барашевского сельского совета - 42,1%;
  • Карповецкая общеобразовательная школа I-III ступеней - 38,5%;
  • Ивницкая ООШ I-III ст. - 16,7%;
  • Степковская ООШ I-III ст. - 33,3%;
  • Коммунальное учреждение Великояблонецкое заведение общего среднего образования I-II ступеней Емильчинского поселкового совета - 45,8%;
  • Андреевская ООШ I-III ст. - 36,4%;
  • Базарский УВК "ЗНЗ І-ІІІ ст-ДНЗ» - 48,4%;
  • Великофоснянское УОСО I-II степеней - 46,7%;
  • Пищаницкое УОСО I-II степеней - 20%;
  • Левковичское УОСО I-II ступеней - 25%;
  • Олевская ООШ I-III ст. №2 - 40,8%;
  • Олевская ООШ I-III ст. №3 - 43,0%;
  • Копищенская ООШ I-III ст. - 30%;
  • БТЛ "Радовель" - 37,1%;
  • Тепеницкая ООШ I-III ст. - 36,7%;
  • Попельнянский лицей - 31,2%;
  • Кочеровская общеобразовательная школа I-III ступеней Радомышльского городского совета - 42,3%;
  • Константиновское УОСО - 48,1%;
  • Лучанковская ООШ I-III ступеней - 43,5%;
  • Белковский лицей - 41,4%;
  • Полесский лицей - 34,9%;
  • Билошицевская гимназия - 31,8%;
  • Андреевский лицей - 44,4%;
  • Будичанская ООШ I-III ст. - 48,1%.

"Житомирская ОГА призывает работников учебных заведений области вакцинироваться против COVID-19, чтобы образовательный процесс проходил эффективно и в безопасных условиях!" - говорится на сайте облгосадминистрации.

С начала прививочной кампании от COVID-19 в Житомирской области полностью иммунизированы более 170 тысяч человек.
Тэги: дистанционное обучение, школы, Карантин, вакцинация
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