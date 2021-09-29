В Житомирской области на дистанционном обучении находятся более 100 школ

Житомирщина находится в "желтом" уровне эпидопасности и согласно постановлению Кабинета Министров Украины учебное заведение, которое имеет менее 80% привитого персонала, не может продолжать образовательный процесс в режиме офлайн.
По информации Департамента образования и науки ОГА
, из 580 заведений полного общего среднего образования на дистанционную форму обучения перешло 106.
По состоянию на 28 сентября низкий уровень вакцинации педагогов против COVID-19 (менее 50%) зафиксирован в:
"Житомирская ОГА призывает работников учебных заведений области вакцинироваться против COVID-19, чтобы образовательный процесс проходил эффективно и в безопасных условиях!"
- Коммунальное учреждение Рясненское заведение общего среднего образования I-II ступеней Барашевского сельского совета - 42,1%;
- Карповецкая общеобразовательная школа I-III ступеней - 38,5%;
- Ивницкая ООШ I-III ст. - 16,7%;
- Степковская ООШ I-III ст. - 33,3%;
- Коммунальное учреждение Великояблонецкое заведение общего среднего образования I-II ступеней Емильчинского поселкового совета - 45,8%;
- Андреевская ООШ I-III ст. - 36,4%;
- Базарский УВК "ЗНЗ І-ІІІ ст-ДНЗ» - 48,4%;
- Великофоснянское УОСО I-II степеней - 46,7%;
- Пищаницкое УОСО I-II степеней - 20%;
- Левковичское УОСО I-II ступеней - 25%;
- Олевская ООШ I-III ст. №2 - 40,8%;
- Олевская ООШ I-III ст. №3 - 43,0%;
- Копищенская ООШ I-III ст. - 30%;
- БТЛ "Радовель" - 37,1%;
- Тепеницкая ООШ I-III ст. - 36,7%;
- Попельнянский лицей - 31,2%;
- Кочеровская общеобразовательная школа I-III ступеней Радомышльского городского совета - 42,3%;
- Константиновское УОСО - 48,1%;
- Лучанковская ООШ I-III ступеней - 43,5%;
- Белковский лицей - 41,4%;
- Полесский лицей - 34,9%;
- Билошицевская гимназия - 31,8%;
- Андреевский лицей - 44,4%;
- Будичанская ООШ I-III ст. - 48,1%.
- говорится на сайте облгосадминистрации.
С начала прививочной кампании от COVID-19 в Житомирской области полностью иммунизированы более 170 тысяч человек
.