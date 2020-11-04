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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 4 » 17:58:01

На Малеванке неадекват с ножом напал на женщину: его оперативно задержали. ФОТО

Сегодня, 18:11:01 487 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Малеванке неадекват с ножом напал на женщину: его оперативно задержали. ФОТО

 В Житомире неизвестный мужчина бросался с ножом на женщину. Ей удалось сбежать и вызвать полицию. Инцидент произошел поздно вечером, 3 ноября, на улице Радивиловской.

Об этом сообщается на Facebook-странице патрульной полиции.
 

"3 ноября, около 22 часов, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на улице Радивиловская неизвестный гражданин бросается с ножом на заявителя", - говорится в сообщении.


Патрульные прибыли на вызов и начали розыск мужчины. Неподалеку от места происшествия полицейские обнаружили человека, который подпадал под ориентировки.

"В ходе поверхностной проверки мужчины, патрульные обнаружили у последнего предмет похожий на нож", - добавляют в полиции.

Для осуществления дальнейших процессуальных действий на место происшествия полисмены вызвали следователей.



Фото: патрульная полиция
Тэги: Житомир, Малеванка, нападение, Нож
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