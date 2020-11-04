На Малеванке неадекват с ножом напал на женщину: его оперативно задержали. ФОТО

В Житомире неизвестный мужчина бросался с ножом на женщину. Ей удалось сбежать и вызвать полицию. Инцидент произошел поздно вечером, 3 ноября, на улице Радивиловской.
Об этом сообщается на Facebook-странице
патрульной полиции.
"3 ноября, около 22 часов, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на улице Радивиловская неизвестный гражданин бросается с ножом на заявителя", - говорится в сообщении.
Патрульные прибыли на вызов и начали розыск мужчины. Неподалеку от места происшествия полицейские обнаружили человека, который подпадал под ориентировки.
"В ходе поверхностной проверки мужчины, патрульные обнаружили у последнего предмет похожий на нож"
, - добавляют в полиции.
Для осуществления дальнейших процессуальных действий на место происшествия полисмены вызвали следователей.
Фото: патрульная полиция