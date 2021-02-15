В центре Житомира неадекват с ножом бросался на прохожих. ФОТО

"Женщине пропорол сумку, а мужчине - куртку. О мужчине ничего не могу сказать, а вот женщина пошла дальше на работу", - рассказывает очевидец события Галина.

"За остановку успели только дойти и видим, что за две минуты его ребята уже успели положить, - говорит очевидец происшествия Владимир. - Ребята - обычные прохожие. А потом уже ждали, когда приедет полиция - его здесь пять человек держали".