В центре Житомира неадекват с ножом бросался на прохожих. ФОТО

В центре Житомира 15 февраля мужчина бросался на людей с ножом. Инцидент произошел на площади Победы, на остановке общественного транспорта около 14:15. Как сообщает "Суспільне
", еще до приезда полиции прохожие выбили нож у нападавшего и держали его.
На улице свидетели рассказали, что мужчина сбросил рюкзак и начал бросаться на людей с ножом.
"Женщине пропорол сумку, а мужчине - куртку. О мужчине ничего не могу сказать, а вот женщина пошла дальше на работу", - рассказывает очевидец события Галина.
Еще одна очевидица Наталья говорит, что нож у мужчины отобрали двое прохожих мужчин. Один из них отвлекал нападавшего, а другой в это время приблизился из-за спины. По словам Натальи, парни сработали технично, благодаря чему им удалось остановить злоумышленника.
"За остановку успели только дойти и видим, что за две минуты его ребята уже успели положить, - говорит очевидец происшествия Владимир. - Ребята - обычные прохожие. А потом уже ждали, когда приедет полиция - его здесь пять человек держали".
Бойцы подразделения "ТОР" задержали нападавшего. Полиция выясняет личность мужчины и берет показания у свидетелей.
Фото: Суспільне