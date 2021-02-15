Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 15.02.2021    20:29:15
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Февраль » 15 » 16:55:05

В центре Житомира неадекват с ножом бросался на прохожих. ФОТО

Сегодня, 16:57:05 1362 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В центре Житомира неадекват с ножом бросался на прохожих. ФОТО

 В центре Житомира 15 февраля мужчина бросался на людей с ножом. Инцидент произошел на площади Победы, на остановке общественного транспорта около 14:15. Как сообщает "Суспільне", еще до приезда полиции прохожие выбили нож у нападавшего и держали его.

На улице свидетели рассказали, что мужчина сбросил рюкзак и начал бросаться на людей с ножом.
 

"Женщине пропорол сумку, а мужчине - куртку. О мужчине ничего не могу сказать, а вот женщина пошла дальше на работу", - рассказывает очевидец события Галина.




Еще одна очевидица Наталья говорит, что нож у мужчины отобрали двое прохожих мужчин. Один из них отвлекал нападавшего, а другой в это время приблизился из-за спины. По словам Натальи, парни сработали технично, благодаря чему им удалось остановить злоумышленника.


 

"За остановку успели только дойти и видим, что за две минуты его ребята уже успели положить, - говорит очевидец происшествия Владимир. - Ребята - обычные прохожие. А потом уже ждали, когда приедет полиция - его здесь пять человек держали".


Бойцы подразделения "ТОР" задержали нападавшего. Полиция выясняет личность мужчины и берет показания у свидетелей.





Фото: Суспільне
Тэги: нападение, Житомир, Нож
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus