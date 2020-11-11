Жуткое ДТП в Житомире: одну из машин подбросило в воздух, есть пострадавшие. ВИДЕО

На улице Чудновской в Житомире 11 ноября около 13:30 произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие: столкнулись 3 автомобиля.
Об этом в соцсети сообщил Городской информационный центр
и опубликовал видео с камер наблюдения, которые зафиксировали момент ДТП.
По информации издания Житомир инфо
, с места происшествия "скорая" забрала двух пострадавших.
"В 13:40 поступил вызов о ДТП с пострадавшими на улице Чудновской. На мосту столкнулись три автомобиля: Renault, Peugeot и Skoda. Пострадавших человек двое, их забрала скорая", - сообщила старший инспектор пресс-службы патрульной полиции Житомирской области Татьяна Носадчук.
Из-за аварии движение транспорта затруднено. На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
ФОТО: Житомир инфо