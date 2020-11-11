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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Ноябрь » 11 » 16:06:04

Жуткое ДТП в Житомире: одну из машин подбросило в воздух, есть пострадавшие. ВИДЕО

Сегодня, 16:07:04 1122 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Жуткое ДТП в Житомире: одну из машин подбросило в воздух, есть пострадавшие. ВИДЕО

 На улице Чудновской в ​​Житомире 11 ноября около 13:30 произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие: столкнулись 3 автомобиля.

Об этом в соцсети сообщил Городской информационный центр и опубликовал видео с камер наблюдения, которые зафиксировали момент ДТП.


По информации издания Житомир инфо, с места происшествия "скорая" забрала двух пострадавших.
 

"В 13:40 поступил вызов о ДТП с пострадавшими на улице Чудновской. На мосту столкнулись три автомобиля: Renault, Peugeot и Skoda. Пострадавших человек двое, их забрала скорая", - сообщила старший инспектор пресс-службы патрульной полиции Житомирской области Татьяна Носадчук.


Из-за аварии движение транспорта затруднено. На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.







ФОТО: Житомир инфо
Тэги: Житомир, дтп
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