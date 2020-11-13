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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 13 » 10:41:09

В Житомирской области задержали мужчину, который 8 лет скрывался от полиции

Сегодня, 11:07:09 1021 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области задержали мужчину, который 8 лет скрывался от полиции

 В Житомирской области разыскали жителя Закарпатья, который 8 лет скрывался от полиции. Мужчину обвиняют в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

"30-летний житель села Стеблевка Хустского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, - ред.). Злоумышленник длительное время, почти 8 лет, скрывался за пределами области. Таким образом пытался избежать наказания. Закарпатские полицейские провели ряд оперативных мероприятий и выяснили, что обвиняемый может скрываться именно в Житомирской области", - рассказали правоохранители.

12 ноября закарпатские полицейские совместно с житомирскими коллегами задержали беглеца.

Разыскиваемого уже доставили на Закарпатье и поместили в изолятор временного содержания. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Тэги: полиция, Житомирская область
Комментариев: 2
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1 Перикарда (Скарификатор)   • 11:14:54, Сегодня [Материал]

ну вот 8 лет бегал и 10 будет сидеть - 18 лет про***ал можно сказать.
а так бы 8 лет назад сдался, сейчас бы по удо уже давно вышел
bobrikov
2 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 12:54:42, Сегодня [Материал]

почему бегал, спокойно жил в житомире... может семью завел.... а вот счет будет потеря времени
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