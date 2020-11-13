В Житомирской области задержали мужчину, который 8 лет скрывался от полиции

В Житомирской области разыскали жителя Закарпатья, который 8 лет скрывался от полиции. Мужчину обвиняют в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщает полиция Закарпатской области.
"30-летний житель села Стеблевка Хустского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, - ред.). Злоумышленник длительное время, почти 8 лет, скрывался за пределами области. Таким образом пытался избежать наказания. Закарпатские полицейские провели ряд оперативных мероприятий и выяснили, что обвиняемый может скрываться именно в Житомирской области"
, - рассказали правоохранители
.
12 ноября закарпатские полицейские совместно с житомирскими коллегами задержали беглеца.
Разыскиваемого уже доставили на Закарпатье и поместили в изолятор временного содержания. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
а так бы 8 лет назад сдался, сейчас бы по удо уже давно вышел