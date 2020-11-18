Крошня получила собственную амбулаторию: медучреждение будет обслуживать более 20000 житомирян. ФОТО

В Житомире на улице Покровской, 159 открыли новую амбулаторию семейной медицины, которая будет обслуживать более 20 000 жителей Крошни. Для создания амбулатории использовали часть помещений стоматполиклиники №2.
Как стало известно "Журналу Житомира
", общая сумма средств, потраченных на реконструкцию, составляет 7,3 млн грн.
"Амбулатория нового образца - современное здание с энергоэффективными окнами и дверями, утепленными наружными стенами, новыми санитарно-техническими и электротехническими сетями, вентиляцией и кондиционированием. Медучреждение оснащено необходимыми средствами доступности для маломобильных групп населения", - отмечают в городском совете.
Общая площадь лечебно-профилактического учреждения - 449 кв. м. Здесь оснащено 9 кабинетов врача, изолятор, комнаты персонала, кабинеты прививок и манипуляционный, дневного пребывания больных, которые укомплектован мебелью и всем необходимым медицинским оборудованием.
В амбулатории будет действовать широкий спектр услуг: будет возможность сделать ЭКГ, получить прививку, провести небулайзерную терапию, сделать быстрые тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты, тропонины (инфаркта миокарда), пульсоксиметрию, отоскопию, определить уровень глюкозы в крови и прочее. Здесь созданы условия для забора образцов биологического материала для исследования.
Количество работающего в амбулатории персонала - 35 человек, 16 из которых - семейные врачи.
Как сообщалось, в Житомире из-за большого наплыва пациентов поликлиники и амбулатории семейных врачей работают без выходных
, 7 дней в неделю.
ФОТО: городской совет
#перемога однозначно
В Сомали кстати 2 врача на тыщу жителей, есть куда стремицца...
https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/medical-doctors-(per-10-000-population)
а послемайданная статистика есть?
если нет, то я помогу. На сайте НСЗУ зарегано 24 тыщи ликарей и ликарок. Киевский режим считает, что население этой территории 41 лям. Поделить сам сможеш?