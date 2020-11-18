Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 18.11.2020    20:41:36
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 18 » 15:26:19

Крошня получила собственную амбулаторию: медучреждение будет обслуживать более 20000 житомирян. ФОТО

Сегодня, 15:47:19 885 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Крошня получила собственную амбулаторию: медучреждение будет обслуживать более 20000 житомирян. ФОТО

 В Житомире на улице Покровской, 159 открыли новую амбулаторию семейной медицины, которая будет обслуживать более 20 000 жителей Крошни. Для создания амбулатории использовали часть помещений стоматполиклиники №2.

Как стало известно "Журналу Житомира", общая сумма средств, потраченных на реконструкцию, составляет 7,3 млн грн.
 

"Амбулатория нового образца - современное здание с энергоэффективными окнами и дверями, утепленными наружными стенами, новыми санитарно-техническими и электротехническими сетями, вентиляцией и кондиционированием. Медучреждение оснащено необходимыми средствами доступности для маломобильных групп населения", - отмечают в городском совете.


Общая площадь лечебно-профилактического учреждения - 449 кв. м. Здесь оснащено 9 кабинетов врача, изолятор, комнаты персонала, кабинеты прививок и манипуляционный, дневного пребывания больных, которые укомплектован мебелью и всем необходимым медицинским оборудованием.

В амбулатории будет действовать широкий спектр услуг: будет возможность сделать ЭКГ, получить прививку, провести небулайзерную терапию, сделать быстрые тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты, тропонины (инфаркта миокарда), пульсоксиметрию, отоскопию, определить уровень глюкозы в крови и прочее. Здесь созданы условия для забора образцов биологического материала для исследования.

Количество работающего в амбулатории персонала - 35 человек, 16 из которых - семейные врачи.

Как сообщалось, в Житомире из-за большого наплыва пациентов поликлиники и амбулатории семейных врачей работают без выходных, 7 дней в неделю.



























ФОТО: городской совет
Тэги: Житомир, лечение, Амбулатория, семейная медицина
Комментариев: 3
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 16:04:54, Сегодня [Материал]
+1

8 врачей первичного звена на 10к жителей это где-то между Афганистаном и Индией.
#перемога однозначно

В Сомали кстати 2 врача на тыщу жителей, есть куда стремицца...
RaID
2 Сергій (RaID)   • 19:06:51, Сегодня [Материал]
+1

Можна подумати всі мешканці крошні зобов'язані мати декларацію з лікарем саме з цієї амбулаторії, а не будь якої іншої. В Україні 29,92 лікаря на 10000 населення.

https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/medical-doctors-(per-10-000-population)
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 19:52:22, Сегодня [Материал]
0

ага, в 2014 году так и было, средняя по показателям страна Европы.
а послемайданная статистика есть?

если нет, то я помогу. На сайте НСЗУ зарегано 24 тыщи ликарей и ликарок. Киевский режим считает, что население этой территории 41 лям. Поделить сам сможеш?
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus