Под Житомиром установят первый в области «умный» комплекс для взвешивания грузовиков

На трассе под Житомиром установят систему с искусственным интеллектом, которая будет взвешивать в движении транспортные средства. Это позволит контролировать вес фур и не позволять им разрушать автодороги и избегать ДТП.
Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в Службе автомобильных дорог.
"Речь идет об умной системе взвешивания в движении Weigh in motion (WIM) - это сбор информации о дате и времени проезда транспортного средства, его габаритных размерах, общей массе и ее распределение по осям", - информирует САД.
Система также будет фиксировать температуру воздуха и дорожного покрытия, полосу и направление движения, скорость движения и государственный номерной знак.
В нашей области WIM будет установлен на км 191+500 - 192+500 автомобильной дороги М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, за селом Сингуры Житомирского района.
Подобные пункты автоматического взвешивания уже успешно работают в Германии, Австрии, Италии и многих других странах мира.
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