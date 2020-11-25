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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Ноябрь » 25 » 12:44:19

Под Житомиром установят первый в области «умный» комплекс для взвешивания грузовиков

Сегодня, 13:01:19 922 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под Житомиром установят первый в области «умный» комплекс для взвешивания грузовиков

 На трассе под Житомиром установят систему с искусственным интеллектом, которая будет взвешивать в движении транспортные средства. Это позволит контролировать вес фур и не позволять им разрушать автодороги и избегать ДТП.

Об этом "Журналу Житомира" рассказали в Службе автомобильных дорог.
 

"Речь идет об умной системе взвешивания в движении Weigh in motion (WIM) - это сбор информации о дате и времени проезда транспортного средства, его габаритных размерах, общей массе и ее распределение по осям", - информирует САД.


Система также будет фиксировать температуру воздуха и дорожного покрытия, полосу и направление движения, скорость движения и государственный номерной знак.

В нашей области WIM будет установлен на км 191+500 - 192+500 автомобильной дороги М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, за селом Сингуры Житомирского района.

Подобные пункты автоматического взвешивания уже успешно работают в Германии, Австрии, Италии и многих других странах мира.

Тэги: ИИ, фуры, габаритный контроль, взвешивание
Комментариев: 1
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 22:55:45, Сегодня [Материал]
0

Нашли где ставить.
На коростенском направлении ставьте, где каменюки возят.
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