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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июнь » 3 » 17:28:12

Под Житомиром установили комплекс, который будет автоматически взвешивать фуры

Сегодня, 17:28:12 402 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под Житомиром установили комплекс, который будет автоматически взвешивать фуры

 В Житомирском районе на трассе М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский установили комплекс автоматического взвешивания в движении.

Как сообщили в Службе автодорог, умная система сбора информации смонтирована за селом Сингуры в направлении города Бердичев на 192-м километре автодороги.
 

«Система «Взвешивание-в-движении» – это установка на дорогах набора датчиков, которые фиксируют общий вес транспортных средств и нагрузки на ось, камер для автоматического распознавания номерных знаков и камер общего вида, лазерных сканеров для фиксации габаритов», – сообщил технический директор подрядной организации ООО «Інтеграл сістемс» Михаил Пшец.


Система фиксирует сразу нескольких показателей: дата и время проезда, температура воздуха и дорожного покрытия, полоса и направление движения, скорость движения и государственный номерной знак, габаритные размеры, расстояние между осями, общая масса и ее распределение по осям. Весь процесс происходит быстро и эффективно и не зависит от наличия или отсутствия инспектора на дороге.


 

«Такие системы с искусственным интеллектом позволят сохранить отремонтированное дорожное покрытие от перегрузок и разрушений. Сейчас же, основные задачи комплексов WiM – мониторинг дорожного движения, предварительный отбор для контроля и идентификация компании. В будущем планируется осуществлять прямое правоприменение и взимать плату за проезд по платным дорогам на основе определенных весовых параметров», – отметил Иван Прокопов, заместитель начальника САД в Житомирской области по развитию дорог.


В Житомирской области на заказ САД планируется установить в этом году еще два таких комплекса: один на М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский (вблизи села Андреевка) и на а/д М-06 Киев – Чоп (вблизи села Березина в Житомирском районе).

Тэги: Житомирщина, система, габаритный контроль, фуры, трасса
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