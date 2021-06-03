Под Житомиром установили комплекс, который будет автоматически взвешивать фуры

«Система «Взвешивание-в-движении» – это установка на дорогах набора датчиков, которые фиксируют общий вес транспортных средств и нагрузки на ось, камер для автоматического распознавания номерных знаков и камер общего вида, лазерных сканеров для фиксации габаритов», – сообщил технический директор подрядной организации ООО «Інтеграл сістемс» Михаил Пшец.

«Такие системы с искусственным интеллектом позволят сохранить отремонтированное дорожное покрытие от перегрузок и разрушений. Сейчас же, основные задачи комплексов WiM – мониторинг дорожного движения, предварительный отбор для контроля и идентификация компании. В будущем планируется осуществлять прямое правоприменение и взимать плату за проезд по платным дорогам на основе определенных весовых параметров», – отметил Иван Прокопов, заместитель начальника САД в Житомирской области по развитию дорог.