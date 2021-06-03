Под Житомиром установили комплекс, который будет автоматически взвешивать фуры

В Житомирском районе на трассе М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский установили комплекс автоматического взвешивания в движении.
Как сообщили в Службе автодорог
, умная система сбора информации смонтирована за селом Сингуры в направлении города Бердичев на 192-м километре автодороги.
«Система «Взвешивание-в-движении» – это установка на дорогах набора датчиков, которые фиксируют общий вес транспортных средств и нагрузки на ось, камер для автоматического распознавания номерных знаков и камер общего вида, лазерных сканеров для фиксации габаритов», – сообщил технический директор подрядной организации ООО «Інтеграл сістемс» Михаил Пшец.
Система фиксирует сразу нескольких показателей: дата и время проезда, температура воздуха и дорожного покрытия, полоса и направление движения, скорость движения и государственный номерной знак, габаритные размеры, расстояние между осями, общая масса и ее распределение по осям. Весь процесс происходит быстро и эффективно и не зависит от наличия или отсутствия инспектора на дороге.
«Такие системы с искусственным интеллектом позволят сохранить отремонтированное дорожное покрытие от перегрузок и разрушений. Сейчас же, основные задачи комплексов WiM – мониторинг дорожного движения, предварительный отбор для контроля и идентификация компании. В будущем планируется осуществлять прямое правоприменение и взимать плату за проезд по платным дорогам на основе определенных весовых параметров», – отметил Иван Прокопов, заместитель начальника САД в Житомирской области по развитию дорог.
В Житомирской области на заказ САД планируется установить в этом году еще два таких комплекса: один на М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский (вблизи села Андреевка) и на а/д М-06 Киев – Чоп (вблизи села Березина в Житомирском районе).