Четыре человека получили травмы в результате аварии на Житомирщине

На автодороге Киев-Чоп в Житомирской области столкнулись две легковушки. Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 марта вблизи с. Ягодинка Пулинского района. Об этом «Журналу Житомира
» сообщили в ГУ Нацполиции.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ, 28-летний житель района, не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos, за рулем которого находился 59-летний житель Пулин.
В результате столкновения легковушек травмы получили водители автомобилей и двое пассажиров, 1969 и 1959 рождения. Они были госпитализированы в местную больницу.
Полицейские открыли уголовное производство, продолжается дальнейшее установление обстоятельств происшествия.
Напомним, утром 3 марта на трассе Киев-Чоп в Житомирской области столкнулись международный рейсовый автобус и грузовик
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