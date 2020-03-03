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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Март » 3 » 17:33:31

Четыре человека получили травмы в результате аварии на Житомирщине

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Четыре человека получили травмы в результате аварии на Житомирщине

 На автодороге Киев-Чоп в Житомирской области столкнулись две легковушки. Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 марта вблизи с. Ягодинка Пулинского района. Об этом «Журналу Житомира» сообщили в ГУ Нацполиции.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ, 28-летний житель района, не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos, за рулем которого находился 59-летний житель Пулин.

В результате столкновения легковушек травмы получили водители автомобилей и двое пассажиров, 1969 и 1959 рождения. Они были госпитализированы в местную больницу.

Полицейские открыли уголовное производство, продолжается дальнейшее установление обстоятельств происшествия.

Напомним, утром 3 марта на трассе Киев-Чоп в Житомирской области столкнулись международный рейсовый автобус и грузовик.
Тэги: трасса, Житомирщина, дтп
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