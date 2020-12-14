На трассе Киев – Житомир из-за гололеда произошел ряд ДТП. ФОТО

Из-за осложнения погодных условий 13 декабря трасса Киев - Житомир стала опасной для проезда. Известно по меньшей мере, 3 авариях которые здесь произошли.
О сложной ситуации на автодороге Киев - Житомир сообщил PavlovskyNews
.
ДТП на трассе Киев - Житомир
Внедорожник Lexus вылетел в кювет и остановился уже только на крыше. Буквально в нескольких километрах две машины слетели с дороги.
Далее с трассы сошла фура, ее развернуло боком.
По информации Службы автодорог
, ночью 13 декабря на трассах Житомирщины работники дорожных организаций работали в усиленном режиме.
"Было задействовано 46 единиц спецтехники и около 70 рабочих"
, - информирует САД.