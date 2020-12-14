Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 14.12.2020    12:15:35
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Декабрь » 14 » 08:27:12

На трассе Киев – Житомир из-за гололеда произошел ряд ДТП. ФОТО

Сегодня, 08:33:12 892 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На трассе Киев – Житомир из-за гололеда произошел ряд ДТП. ФОТО

 Из-за осложнения погодных условий 13 декабря трасса Киев - Житомир стала опасной для проезда. Известно по меньшей мере, 3 авариях которые здесь произошли.

О сложной ситуации на автодороге Киев - Житомир сообщил PavlovskyNews.
 

ДТП на трассе Киев - Житомир


Внедорожник Lexus вылетел в кювет и остановился уже только на крыше. Буквально в нескольких километрах две машины слетели с дороги.



Далее с трассы сошла фура, ее развернуло боком.



По информации Службы автодорог, ночью 13 декабря на трассах Житомирщины работники дорожных организаций работали в усиленном режиме.

"Было задействовано 46 единиц спецтехники и около 70 рабочих", - информирует САД.
Тэги: трасса, гололед, дтп, Житомирщина
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus