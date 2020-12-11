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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Декабрь » 11 » 09:19:56

На Житомирщине вскоре заработает первая «умная» система взвешивания грузовиков в движении

Сегодня, 09:24:56 591 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине вскоре заработает первая «умная» система взвешивания грузовиков в движении

 На автодороге Киев-Чоп в Житомирской области завершаются работы по установке системы взвешивания в движении Weigh-in-motion (WIM). Система будет работать на 246-м километре автодороги в Новоград-Волынском районе.

Как сообщил менеджер ООО "СЕА" Дмитрий Момотюк, сейчас идет тестирование всего функционала и около недели исполнителям работ понадобится для того, чтобы система полноценно заработала.
 

"Система находится на завершающем этапе установки. Планируется запуск всей системы в тестовом режиме. Данная система предназначена для того, чтобы водители не перегружали свои автотранспортные средства и тем самым не повреждали дорожное покрытие", - рассказал Дмитрий Момотюк.


До конца 2020 году в Украине будет установлено 20 таких систем весового контроля. Еще одна появится в пригороде Житомира на трассе М-21.

Weigh-in-Motion - это современная умная система комплексного сбора информации о транспортных средствах, перемещаемых по автомобильным дорогам. Она осуществляет мониторинг движения транспорта в режиме реального времени с помощью оборудования, которое монтируется в верхнем слое покрытия автомобильных дорог или на пролетных строениях мостов и путепроводов.

Тэги: Житомирщина, габаритный контроль, фуры
Комментариев: 1
RaID
1 Сергій (RaID)   • 10:41:59, Сегодня [Материал]
+1

Не розумію чому автоматичну систему називають розумною? Це тіпа модно стало так? Там ніякого штучного інтелекту немає.
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