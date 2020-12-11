На Житомирщине вскоре заработает первая «умная» система взвешивания грузовиков в движении

На автодороге Киев-Чоп в Житомирской области завершаются работы по установке системы взвешивания в движении Weigh-in-motion (WIM). Система будет работать на 246-м километре автодороги в Новоград-Волынском районе.
Как сообщил менеджер ООО "СЕА" Дмитрий Момотюк, сейчас идет тестирование всего функционала и около недели исполнителям работ понадобится для того, чтобы система полноценно заработала.
"Система находится на завершающем этапе установки. Планируется запуск всей системы в тестовом режиме. Данная система предназначена для того, чтобы водители не перегружали свои автотранспортные средства и тем самым не повреждали дорожное покрытие", - рассказал Дмитрий Момотюк.
До конца 2020 году в Украине будет установлено 20 таких систем весового контроля. Еще одна появится в пригороде Житомира на трассе М-21
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Weigh-in-Motion
- это современная умная система комплексного сбора информации о транспортных средствах, перемещаемых по автомобильным дорогам. Она осуществляет мониторинг движения транспорта в режиме реального времени с помощью оборудования, которое монтируется в верхнем слое покрытия автомобильных дорог или на пролетных строениях мостов и путепроводов.