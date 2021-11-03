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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Ноябрь » 3 » 14:13:06

На подъезде к Житомиру со стороны столицы автотранспорт будут взвешивать в движении. ФОТО

Сегодня, 14:13:06 1686 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На подъезде к Житомиру со стороны столицы автотранспорт будут взвешивать в движении. ФОТО

 В пригороде Житомира на магистрали Киев – Чоп проводятся работы по установке системы мониторинга веса транспорта – WIM. Комплекс монтируют возле села Глубочица (км 124+100 – 125+500).

Об этом сообщила Служба автомобильных дорог Житомирской области.
 

"По структуре площадка WIM является своеобразным аппаратным комплексом, который состоит из датчиков, встроенных в дорожное покрытие, камер для автоматического распознавания номерных знаков, камер общего обзора и лазерных сканеров. Система способна хранить информацию о передвижении более 10 000 автомобилей в одном направлении весом не менее 3,5 тонн", – пояснила САД.


В настоящее время уже смонтирована металлическая рамка для камер и производится фрезерование дорожного покрытия.

Напомним, комплекс WIM уже смонтирован вблизи села Сингуры на а/д М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский. Также идет монтаж такого комплекса вблизи села Андреевка.



Фото: САД
Тэги: WiM, Житомир, габаритный контроль, Киев-Чоп
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 19:32:14, Сегодня [Материал]

Единственная на всю страну нормальная дорога, к-рая практически вся ровная была много лет подряд, и ту уже начали кромсать (под видом благой цели) рукожопы.
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