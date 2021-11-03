На подъезде к Житомиру со стороны столицы автотранспорт будут взвешивать в движении. ФОТО

В пригороде Житомира на магистрали Киев – Чоп проводятся работы по установке системы мониторинга веса транспорта – WIM. Комплекс монтируют возле села Глубочица (км 124+100 – 125+500).
Об этом сообщила Служба автомобильных дорог
Житомирской области.
"По структуре площадка WIM является своеобразным аппаратным комплексом, который состоит из датчиков, встроенных в дорожное покрытие, камер для автоматического распознавания номерных знаков, камер общего обзора и лазерных сканеров. Система способна хранить информацию о передвижении более 10 000 автомобилей в одном направлении весом не менее 3,5 тонн", – пояснила САД.
В настоящее время уже смонтирована металлическая рамка для камер и производится фрезерование дорожного покрытия.
Напомним, комплекс WIM уже смонтирован вблизи села Сингуры
на а/д М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский. Также идет монтаж такого комплекса вблизи села Андреевка.
Фото: САД