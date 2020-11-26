28 ноября Житомир почтит память жертв Голодомора

В четвертую субботу ноября Украина чтит память жертв Голодомора - миллионов погибших в результате искусственного голода украинцев.
28 ноября в 16:00 состоится Общенациональная минута молчания, а в 16:01, - Всеукраинская акция «Зажги свечу памяти».
В Житомире ко Дню памяти жертв Голодомора 1932-33 гг. и массового голода 1921-1923 гг., 1946-1947 гг. у памятного знака «Сумуючий янгол» установят лампадки и возложат цветы.
Призываем присоединиться к акции и зажечь свечи в своих домах в память об ужасной трагедии украинского народа.