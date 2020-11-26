Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 26.11.2020    22:02:58
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 26 » 13:43:34

28 ноября Житомир почтит память жертв Голодомора

Сегодня, 14:00:34 484 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
28 ноября Житомир почтит память жертв Голодомора

 В четвертую субботу ноября Украина чтит память жертв Голодомора - миллионов погибших в результате искусственного голода украинцев.

28 ноября в 16:00 состоится Общенациональная минута молчания, а в 16:01, - Всеукраинская акция «Зажги свечу памяти».

В Житомире ко Дню памяти жертв Голодомора 1932-33 гг. и массового голода 1921-1923 гг., 1946-1947 гг. у памятного знака «Сумуючий янгол» установят лампадки и возложат цветы.

Призываем присоединиться к акции и зажечь свечи в своих домах в память об ужасной трагедии украинского народа.
 
Тэги: Голодомор, Житомир
Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:30:06, Сегодня [Материал]
0

Уже и некому возлагать эти цветы-народ мрёт от спида , туберкулёза,. рака, инсульты, инфаркты и даже от голода. как сказал Воланд : "Жить вообще вредно, все знают чем это заканчивается."
Provocateur
2 Agent Provocateur (Provocateur)   • 15:49:14, Сегодня [Материал]
-1

... простуда, геморой, чиряк на ср**i, вiд шприцу гематоми, лiкарi, а зрештою й сира могила... На нiй брудна Офелiя, вонюча та купка маргариток. (с)
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus