Бешеная белка «посадила» на карантин город в Житомирской области

В городе Барановка Житомирской области и на прилегающей территории ввели карантин из-за бешеной белки, которая укусила местного жителя.
Об этом 4 декабря сообщили в Facebook-сообществе "Місто Баранівка
".
"1 декабря в Барановке белка укусила местного жителя. Впоследствии белка умерла, а экспертиза подтвердила, что животное было больным бешенством"
, - говорится в сообщении.
Место, где погибла белка, продезинфицировали. Мужчине предоставляется необходимая медпомощь.
Тем временем Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Барановской РГА приняла решение ввести в Барановке и прилегающей к городу территории в радиусе 3 километров карантинные ограничения. Кроме того, утвердили комплексный план проведения профилактических мероприятий по заболеванию животных бешенством.