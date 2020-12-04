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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Декабрь » 4 » 13:54:39

Бешеная белка «посадила» на карантин город в Житомирской области

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Бешеная белка «посадила» на карантин город в Житомирской области

 В городе Барановка Житомирской области и на прилегающей территории ввели карантин из-за бешеной белки, которая укусила местного жителя.

Об этом 4 декабря сообщили в Facebook-сообществе "Місто Баранівка".

"1 декабря в Барановке белка укусила местного жителя. Впоследствии белка умерла, а экспертиза подтвердила, что животное было больным бешенством", - говорится в сообщении.

Место, где погибла белка, продезинфицировали. Мужчине предоставляется необходимая медпомощь.

Тем временем Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Барановской РГА приняла решение ввести в Барановке и прилегающей к городу территории в радиусе 3 километров карантинные ограничения. Кроме того, утвердили комплексный план проведения профилактических мероприятий по заболеванию животных бешенством.
Тэги: белка, Житомирщина, Барановка, бешенство
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