В Житомирской области бешеный кот покусал четырех людей и сдох

В Новограде-Волынском кот породы «шотландский вислоухий» напал на собственных хозяев и покусал их. Как оказалось, у животного было бешенство.
Об этом сообщает сайт Житомир лайф
со ссылкой на управление Госпродпотребслужбы в Житомирской области.
По словам представителей Госпродпотребслужбы, кота горожане перевезли в Новоград из Хмельницкой области в конце 2019 года. После того, как он начал вести себя агрессивно, и покусал четырех членов семьи, люди обратились в медицинское учреждение.
Специалисты начали присматривать за животным, которое умерло через несколько дней. Тело кота забрали в лабораторию, где специалисты взяли необходимые пробы и направили их в Житомирский лабораторный центр. Там и обнаружили, что у животного было бешенство.
Сейчас владельцы животного проходят курс антирабического лечения.
Вместе с тем, на нескольких улицах Новоград-Волынского городской совет объявил карантин. Также власти настаивают на обязательных прививках домашних животных, которые хозяева бешеного домашнего любимца как раз проигнорировали.
Стоит отметить, что случай бешенства в Новограде-Волынском не первый. С начала года представители Госпродпотребслужбы зафиксировали случай бешенства и в Бердичевском районе. Там больная бешенством собака покусала своего хозяина.