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В Житомирской области бешеный кот покусал четырех людей и сдох

Сегодня, 08:34:54 783 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области бешеный кот покусал четырех людей и сдох

 В Новограде-Волынском кот породы «шотландский вислоухий» напал на собственных хозяев и покусал их. Как оказалось, у животного было бешенство.

Об этом сообщает сайт Житомир лайф со ссылкой на управление Госпродпотребслужбы в Житомирской области.

По словам представителей Госпродпотребслужбы, кота горожане перевезли в Новоград из Хмельницкой области в конце 2019 года. После того, как он начал вести себя агрессивно, и покусал четырех членов семьи, люди обратились в медицинское учреждение.

Специалисты начали присматривать за животным, которое умерло через несколько дней. Тело кота забрали в лабораторию, где специалисты взяли необходимые пробы и направили их в Житомирский лабораторный центр. Там и обнаружили, что у животного было бешенство.

Сейчас владельцы животного проходят курс антирабического лечения.

Вместе с тем, на нескольких улицах Новоград-Волынского городской совет объявил карантин. Также власти настаивают на обязательных прививках домашних животных, которые хозяева бешеного домашнего любимца как раз проигнорировали.

Стоит отметить, что случай бешенства в Новограде-Волынском не первый. С начала года представители Госпродпотребслужбы зафиксировали случай бешенства и в Бердичевском районе. Там больная бешенством собака покусала своего хозяина.
Тэги: Житомирщина, Кот, бешенство
Комментариев: 2
asercbr_zt
1 Андрей (asercbr_zt)   • 10:02:52, Сегодня
0

Привет антипрививочникам. Конечно лучше не делать коту прививку каждый год, но потом похоронить кота и самому присесть на антирабический курс.
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 10:58:23, Сегодня
0

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