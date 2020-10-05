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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Октябрь » 5 » 10:34:42

Бил об забор, а затем животное разорвали собаки. На Житомирщине охотника обвиняют в убийстве кота. ВИДЕО

Сегодня, 10:56:42 424 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Бил об забор, а затем животное разорвали собаки. На Житомирщине охотника обвиняют в убийстве кота. ВИДЕО

 В селе Белая Криница Житомирской области охотник жестоко убил домашнего кота: бил об забор, а затем животное разорвали разъяренные псы. Сам же мужчина все это отрицает. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Село Белая Криница со всех сторон окружено лесом. Трое охотников позднего сентябрьского дня возвращались с охоты домой. На улице возле своих ворот ожидал хозяйку прямоухий британец, кот Том. Обычно, породистый кот никогда не выбегал на улицу. Но именно в тот вечер он выскочил встречать с работы свою хозяйку Яну Старжинскую. Первыми пришли охотники.

Один из тех охотников Сергей Куцько, по словам Яны, якобы взял в руки кота и бил им о забор, также бил ногами.

На шум выбежал старший брат хозяйки кота. Ему мужчины пригрозили незачехленными ружьями. В итоге искалеченного Тома разорвали пополам разъяренные охотничьи собаки.

Сергей Куцько все отрицает. Якобы потому, что предусмотрительно забрал с места преступления все останки животного.
 

"Это клевета, я даже на нее не реагирую, потому что у них доказательств нет, что я его убивал, и кончал, и тому подобное", - говорит мужчина.


Утром после трагедии с котом Яна написала заявление в полицию.
 

"Полиция пока не реагирует. То они в отпуске, то они заняты, сказали, что на этой неделе мне позвонят. Уже третью неделя пошла", - говорит женщина.


Она отмечает, что больше пользы от поста в соцсетях. ТСН тоже обратилась в полицию.
 
 

"У него (Сергея Куцько - ред.) уже были приводы даже в полицию. Полиция выезжала. Как бы там и забирала ружье, штрафовали его. За собак", - сообщил Белокриницкий поселковый голова Олег Генюта.


До определенного момента подозреваемый Куцько совершенно отвергал свое участие в судьбе пропавшего кота Тома.
 

"Были опрошены участники конфликта с обеих сторон, и заявитель, которая указывала на жестокое обращение с животным и ее односельчан, которые причастны к тому, что животное погибло. Мужчину владельца собаки пригласили в отделение полиции для установления всех обстоятельств. В его действиях предварительно усматриваются признаки административного правонарушения", - сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции Житомирщины Алла Ващенко.


В 2013 году в Украине была ратифицирована Европейская конвенция о защите домашних животных. Но в Законе до сих пор не закреплены краеугольные вопросы, которые является нормой в цивилизованном мире. Только этой зимой народные депутаты поддержали соответствующий законопроект №2351 о защите животных от жестокого обращения, но из-за поправок он все еще не вступил в силу.

Поэтому Сергей Куцько отделался возможным штрафом за административное правонарушение.
Тэги: Кот, убийство, Охотник, Житомирщина
Комментариев: 3
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:51:38, Сегодня [Материал]
+1

Если они действительно укрожали оружием - это статья.
starix
2 max starkov (starix)   • 12:03:19, Сегодня [Материал]
+1

если есть кто смелый готов поехать и объяснить ему что обижать беззащитное животное целой толпой не круто - милости прошу в личку, завезу.
SlavaNibiru
3 Святослав (SlavaNibiru)   • 13:05:58, Сегодня [Материал]
0

Мисливець, який свідомо знущається над тваринами задля забави, не достойний називатися мисливцем. У всі часи, у всіх культурах. Це садист-дегенерат, а не мисливець.
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