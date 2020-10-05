Бил об забор, а затем животное разорвали собаки. На Житомирщине охотника обвиняют в убийстве кота. ВИДЕО

"Это клевета, я даже на нее не реагирую, потому что у них доказательств нет, что я его убивал, и кончал, и тому подобное", - говорит мужчина.

"Полиция пока не реагирует. То они в отпуске, то они заняты, сказали, что на этой неделе мне позвонят. Уже третью неделя пошла", - говорит женщина.

"У него (Сергея Куцько - ред.) уже были приводы даже в полицию. Полиция выезжала. Как бы там и забирала ружье, штрафовали его. За собак", - сообщил Белокриницкий поселковый голова Олег Генюта.

"Были опрошены участники конфликта с обеих сторон, и заявитель, которая указывала на жестокое обращение с животным и ее односельчан, которые причастны к тому, что животное погибло. Мужчину владельца собаки пригласили в отделение полиции для установления всех обстоятельств. В его действиях предварительно усматриваются признаки административного правонарушения", - сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции Житомирщины Алла Ващенко.