Более 70% водителей в Житомире не пользуются ремнями безопасности – результаты исследования

"Сегодня огромная проблема - массовое игнорирование ремней безопасности. Есть типичная привычка ими не пользоваться. На это есть две основные причины - мизерные штрафы на уровне 51 грн и большое количество мифов и предубеждений среди водителей и пассажиров. Малый штраф создает впечатление незначительности, что это можно нарушать несмотря на то, что это цена жизни. Штрафы - это не о наполнении бюджета, а о стимулировании привычки пристегиваться", - сообщила во время презентации исследования Олеся Холопик, CEDEM.