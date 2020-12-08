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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Декабрь » 8 » 08:51:22

Более 70% водителей в Житомире не пользуются ремнями безопасности – результаты исследования

Вчера, 09:06:53 664 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Более 70% водителей в Житомире не пользуются ремнями безопасности – результаты исследования

 Более 70% водителей в Житомире не пользуются ремнями безопасности. Об этом свидетельствует всеукраинское исследование, проведенное ОО "Vision Zero" и Центром демократии и верховенства права (CEDEM) осенью 2020 года.

По данным исследования, самый высокий показатель у Киева - 48,2% водителей пользуются ремнями. 2 место занимает Львов - 40%. Житомир имеет показатель 27,8%.

Наименьшие показатели имеют Ужгород, Полтава, Харьков, Черновцы и Северодонецк - на уровне 20%.

Всего в Украине около 26% водителей пользуются ремнями безопасности.


 

"Сегодня огромная проблема - массовое игнорирование ремней безопасности. Есть типичная привычка ими не пользоваться. На это есть две основные причины - мизерные штрафы на уровне 51 грн и большое количество мифов и предубеждений среди водителей и пассажиров. Малый штраф создает впечатление незначительности, что это можно нарушать несмотря на то, что это цена жизни. Штрафы - это не о наполнении бюджета, а о стимулировании привычки пристегиваться", - сообщила во время презентации исследования Олеся Холопик, CEDEM.


По словам экспертов, в 2017 году ремнями безопасности пользовались 15% водителей, но на волне популяризации законопроекта об увеличении штрафа до 800 грн - пользование ремнями выросло на 20%. Это свидетельствует об эффективности такого метода стимулирования водителей.
Тэги: водитель, ремень безопасности, статистика, Житомир
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