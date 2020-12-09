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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Декабрь » 9 » 12:59:09

В Житомире мужчина едва не сгорел в гараже, ремонтируя свой автомобиль. ФОТО

Вчера, 13:22:41 1170 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире мужчина едва не сгорел в гараже, ремонтируя свой автомобиль. ФОТО

 В Житомире мужчина ремонтировал свой автомобиль в гараже и внезапно возникло возгорание. В результате пожара он получил ожоги лица и рук. Инцидент произошел в одном из гаражных кооперативов 8 декабря.

"Очаг возгорания находился в кирпичном здании одного из гаражей, расположенных вплотную друг к другу. Там огонь охватил имущество, автомобиль и уже успел перекинуться на кровлю. К тому же существовала угроза распространения огня на соседние гаражи", - говорится в сообщении.


Пожар удалось оперативно локализовать и ликвидировать. Огонь уничтожил гараж, транспортное средство, а также повредил кровлю трех смежных гаражей.

После оказания первой медицинской помощи, владелец гаража отказался от дальнейшей госпитализации.

Вероятно, пожар произошел из-за разгерметизации топливной системы автомобиля. Окончательные обстоятельства пожара устанавливаются специалистами.
 

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Фото: ДСНС України у Житомирській області

Тэги: Житомир, пожар, гараж
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