Короткое замыкание оставило житомирянина без машины и гаража. ФОТО

В Житомире по улице Небесной Сотни произошел пожар. Огонь вспыхнул в автомобиле, который стоял в гараже. Инцидент произошел вчера, 24 мая.
По словам хозяина, он заметил дым из-под кровли гаража. Когда открыл ворота, то огнем уже был охвачен его легковой автомобиль и частично имущество в середине.
Мужчина сразу позвонил спасателям.
Бойцы ГСЧС оперативно ликвидировали пожар и не допустили распространение горения на другие хозяйственные помещения, находившиеся под одной крышей с гаражом. Огонь уничтожил автомобиль, частично имущество и кровлю над гаражом.
По предварительной информации, возгорание произошло в результате короткого замыкания электропроводки транспортного средства. Окончательная причина устанавливается.