Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 25.05.2020    22:04:14
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Май » 25 » 15:39:09

Короткое замыкание оставило житомирянина без машины и гаража. ФОТО

Сегодня, 16:10:09 756 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Короткое замыкание оставило житомирянина без машины и гаража. ФОТО

 В Житомире по улице Небесной Сотни произошел пожар. Огонь вспыхнул в автомобиле, который стоял в гараже. Инцидент произошел вчера, 24 мая.

По словам хозяина, он заметил дым из-под кровли гаража. Когда открыл ворота, то огнем уже был охвачен его легковой автомобиль и частично имущество в середине.

Мужчина сразу позвонил спасателям.

Бойцы ГСЧС оперативно ликвидировали пожар и не допустили распространение горения на другие хозяйственные помещения, находившиеся под одной крышей с гаражом. Огонь уничтожил автомобиль, частично имущество и кровлю над гаражом.

По предварительной информации, возгорание произошло в результате короткого замыкания электропроводки транспортного средства. Окончательная причина устанавливается.


 
Тэги: Житомир, гараж, пожар, Автомобиль
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus