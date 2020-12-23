В Житомире произошел пожар: горел гараж с автомобилем внутри

Ночью 23 декабря в гаражном кооперативе по. ул. Космонавтов произошел пожар. Густой дым, который шел из гаражей, заметил житель рядом расположенной многоэтажки и вызвал спасателей.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщает Управление Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.
"В одном из гаражей горели моторный отсек и кабина автомобиля Газель. Кроме того, в транспортном средстве было газовое оборудование", - отмечают спасатели.
Бойцы ГСЧС немедленно потушили автомобиль и выкатили его на улицу. Они также не допустили опрокидывания пламени на другие гаражи.
Огонь повредил моторный отсек, кабину автомобиля, внутреннюю отделку гаража и имущество. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электросети отсека двигателя автомобиля.