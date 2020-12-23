Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 23.12.2020    15:43:35
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Декабрь » 23 » 13:52:00

В Житомире произошел пожар: горел гараж с автомобилем внутри

Сегодня, 14:14:00 444 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире произошел пожар: горел гараж с автомобилем внутри

 Ночью 23 декабря в гаражном кооперативе по. ул. Космонавтов произошел пожар. Густой дым, который шел из гаражей, заметил житель рядом расположенной многоэтажки и вызвал спасателей.

Об этом "Журналу Житомира" сообщает Управление Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.
 

"В одном из гаражей горели моторный отсек и кабина автомобиля Газель. Кроме того, в транспортном средстве было газовое оборудование", - отмечают спасатели.


Бойцы ГСЧС немедленно потушили автомобиль и выкатили его на улицу. Они также не допустили опрокидывания пламени на другие гаражи.

Огонь повредил моторный отсек, кабину автомобиля, внутреннюю отделку гаража и имущество. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электросети отсека двигателя автомобиля.
Тэги: Житомир, гараж, пожар
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus