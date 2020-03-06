Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 06.03.2020    16:46:18
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Март » 6 » 13:42:05

В Житомире произошел пожар в гаражном кооперативе

Сегодня, 13:52:05 757 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире произошел пожар в гаражном кооперативе

 5 марта в одном из гаражных кооперативов Житомира произошел пожар. На место происшествия сразу же вызвали спасателей, так как существовала реальная угроза распространения пожара еще на пять гаражей.

Возгорание возникло внутри гаража, где огонь охватил хозяйственные вещи. Уже оттуда пламя перекинулось на кровлю.

"Пожар ликвидировали. Огнем уничтожено хозяйственные вещи на площади 10 кв. м и 16 кв. м кровли гаража. Однако спасателям удалось предотвратить распространение пламени на другие здания", - информирует Управление ГСЧС Украины в Житомирской области.

К ликвидации возгорания привлекалось 10 пожарных и 2 единицы спецтехники. Предварительная причина пожара - короткое замыкание в электросети.

Тэги: гараж, пожар, Житомир
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus