В Житомире произошел пожар в гаражном кооперативе

5 марта в одном из гаражных кооперативов Житомира произошел пожар. На место происшествия сразу же вызвали спасателей, так как существовала реальная угроза распространения пожара еще на пять гаражей.
Возгорание возникло внутри гаража, где огонь охватил хозяйственные вещи. Уже оттуда пламя перекинулось на кровлю.
"Пожар ликвидировали. Огнем уничтожено хозяйственные вещи на площади 10 кв. м и 16 кв. м кровли гаража. Однако спасателям удалось предотвратить распространение пламени на другие здания"
, - информирует Управление ГСЧС Украины в Житомирской области.
К ликвидации возгорания привлекалось 10 пожарных и 2 единицы спецтехники. Предварительная причина пожара - короткое замыкание в электросети.