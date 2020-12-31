В Житомире во время праздничного застолья в гараже произошел пожар

"31 декабря в 1:18 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в частном двухэтажном кирпичном гараже в г. Житомир. Об этом сообщила компания молодых людей, которая в нем отдыхала. Усилиями пожарных в 01:44 пожар был локализован и в 01 58 - ликвидирован", - информируют спасатели.