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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Декабрь » 31 » 12:26:06

В Житомире во время праздничного застолья в гараже произошел пожар

Сегодня, 12:27:06 990 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире во время праздничного застолья в гараже произошел пожар

 Накануне Нового года Житомире компания мужчин решила устроить праздничное застолье в частном гараже. Во время гуляний произошел пожар.

Об этом "Журналу Житомира" сообщает Управление Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.
 

"31 декабря в 1:18 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в частном двухэтажном кирпичном гараже в г. Житомир. Об этом сообщила компания молодых людей, которая в нем отдыхала. Усилиями пожарных в 01:44 пожар был локализован и в 01 58 - ликвидирован", - информируют спасатели.


Огонь уничтожил домашние вещи и стройматериалы, хранившиеся внутри. Погибших и травмированных нет.

К ликвидации возгорания привлекалось 8 спасателей и 2 единицы техники. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
Тэги: гараж, Житомир, пожар
Комментариев: 1
bender123
1 vasya (bender123)   • 16:00:02, Сегодня [Материал]
0

вечеринка была Агонь!! никто не поспорит... если у вас не так - даже не зовите меня)
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