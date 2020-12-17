В сантиметрах от трагедии: в Житомире машина вылетела на тротуар и едва не сбила женщин. ВИДЕО

В центре Житомира едва не случилось трагическое дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла 16 декабря на перекрестке улиц Киевская и Театральная.
Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения Городского информационного центра.
На кадрах видно, что столкнулись два легковых автомобиля Lexus и Chevrolet. В результате столкновения Chevrolet вылетел на тротуар, где едва не сбил пожилую женщину, которая собиралась перейти дорогу.
Женщина упала и лишь чудом не получила серьезные травмы.
Судя по видео, автомобиль, выехавший на тротуар, двигался на зелёный сигнал светофора.
лексусоводу крупно повезло с водилой шеви.
мог бы сесть за убийство двух человек
пассивная безопасность перекрёстка кстати на надосягаемой высоте....