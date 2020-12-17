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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Декабрь » 17 » 08:58:55

В сантиметрах от трагедии: в Житомире машина вылетела на тротуар и едва не сбила женщин. ВИДЕО

Вчера, 09:07:55 2509 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В сантиметрах от трагедии: в Житомире машина вылетела на тротуар и едва не сбила женщин. ВИДЕО

 В центре Житомира едва не случилось трагическое дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла 16 декабря на перекрестке улиц Киевская и Театральная.

Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения Городского информационного центра.

На кадрах видно, что столкнулись два легковых автомобиля Lexus и Chevrolet. В результате столкновения Chevrolet вылетел на тротуар, где едва не сбил пожилую женщину, которая собиралась перейти дорогу. 
 
Женщина упала и лишь чудом не получила серьезные травмы.

Судя по видео, автомобиль, выехавший на тротуар, двигался на зелёный сигнал светофора.
Тэги: Житомир, дтп
Комментариев: 6
ax
1 Ax Axovich (ax)   • 10:50:01, Вчера [Материал]
+2

Водитель Шевроле хорошо среагировал
bobrikov
2 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 11:05:02, Вчера [Материал]
+5

быстро ехал... я обычно такие перекрестки не ганю так.
Житич
3 Василий (Житич)   • 12:57:42, Вчера [Материал]
+2

Водитель Лексуса виновен в аварии, хотя и водитель Шевроле явно ехал на 50 км.в час.
Titan45
4 Виталий (Titan45)   • 13:11:31, Вчера [Материал]
+2

Водитель Шевролет молодец, что успел вывернуть, ехал на зелёный, но выдно что быстро ехал, водитель Лексуса хотел прошмыгнуть но не успел...должен был убедиться, что нет встречки, а лишь потом ехать.
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 14:06:00, Вчера [Материал]
+1

ага
лексусоводу крупно повезло с водилой шеви.
мог бы сесть за убийство двух человек

пассивная безопасность перекрёстка кстати на надосягаемой высоте....
vovik-zt
6 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:56:11, Вчера [Материал]
0

А де ті стовбчики безпеки, що так давно вже хотіли встановити на таких перехрестях?
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