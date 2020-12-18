Для Житомира ищут главного архитектора: открыта вакансия

Исполнительный комитет Житомирского городского совета объявил конкурс на замещение вакантной должности заместителя директора департамента градостроительства и земельных отношений городского совета - главного архитектора города. Соответствующая информация размещена на сайте городского совета
.
Среди требований к кандидатам:
- высшее архитектурное образование (степень магистра или специалиста);
- стаж организационной и профессиональной работы по специальности в сфере градостроительства и архитектуры не менее 5 лет;
- свободное владение государственным языком.
Документы от претендентов будут принимать до 15 января 2021 года.
Напомним, в декабре 2019 года уже объявляли конкурс
на должность главного архитектора города. Тогда от претендентов не поступило ни одной заявки.
Последним главным архитектором Житомира был Юрий Безбородов
.
Ну, если он был последним, если после него уже никого не будет - тогда зачем конкурс?