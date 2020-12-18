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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Декабрь » 18 » 13:19:57

Для Житомира ищут главного архитектора: открыта вакансия

Сегодня, 13:22:57 414 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Для Житомира ищут главного архитектора: открыта вакансия

 Исполнительный комитет Житомирского городского совета объявил конкурс на замещение вакантной должности заместителя директора департамента градостроительства и земельных отношений городского совета - главного архитектора города. Соответствующая информация размещена на сайте городского совета.

Среди требований к кандидатам:
 
  • высшее архитектурное образование (степень магистра или специалиста);
  • стаж организационной и профессиональной работы по специальности в сфере градостроительства и архитектуры не менее 5 лет;
  • свободное владение государственным языком.

Документы от претендентов будут принимать до 15 января 2021 года.

Напомним, в декабре 2019 года уже объявляли конкурс на должность главного архитектора города. Тогда от претендентов не поступило ни одной заявки.

Последним главным архитектором Житомира был Юрий Безбородов.
Тэги: главный архитектор, Житомир, вакансия, городской совет
Комментариев: 2
TarasS
1 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 13:37:59, Сегодня [Материал]
0

"Последним главным архитектором Житомира был Юрий Безбородов."

Ну, если он был последним, если после него уже никого не будет - тогда зачем конкурс?
Macarron
2 Chacarron (Macarron)   • 13:45:12, Сегодня [Материал]
0

В архитекторы пойду.. пусть меня научат!:))
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