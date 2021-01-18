На должность главного архитектора Житомира претендует один кандидат

На должность заместителя директора департамента градостроительства и земельных отношений Житомирского городского совета, главного архитектора города претендует Ольга Бронштейн - директор фирмы, которая делала проекты для Управления капитального строительства.
Как сообщило издание Житомир инфо
, Ольга Бронштейн 14 января обнародовала декларацию
кандидата на должность. 17 января она подала исправленную декларацию
, в которой отмечается, что в собственности декларантки с ноября 2015 года земельный участок в Новограде-Волынском площадью 16030 кв.м, а в Житомире августе 2016-го она арендует квартиру общей площадью 45,31 кв.м , которая принадлежит Баргович Галине Антоновне. С декабря 2017 года Ольга Бронштейн пользуется автомобилем Lexus IS 250 2012 г.в., который также принадлежит Галине Баргович.
Ольга Бронштейн является совладелицей (25%) и директором ООО «Архитектура плюс дизайн»
, которое ранее принадлежало Александру Рабиновичу и жене мэра Житомира Светлане Сухомлин. С 2017 года указанное ООО активно сотрудничает с городскими властями, изготавливая за бюджетные средства проектно-сметную документацию для различных объектов и осуществляя авторский надзор на объектах, которые делают за бюджетные средства.
В частности, по заказу управления капитального строительства «Архитектура плюс дизайн» разрабатывало проект накрытия провала на Большой Бердичевской
, которое в итоге сделали не совсем по проекту: подземелье накрыли стеклом, на котором почти год образовывался конденсат, пока не установили принудительную вентиляцию.
В апреле 2020 года УКС подписало с указанным ООО договор на изготовление проекта капитального ремонта Нового бульвара и площади Королева
общей стоимостью 1 млн грн.
У кандидата на должность главного архитектора есть и собственная фирма: в октябре 2020 года она зарегистрировала ООО «Архбуддизайн сервис»
с уставным капиталом 1,5 тыс. грн.
В 2020 году зарплата Ольги Бронштейн в ООО «Архитектура плюс дизайн» составляла 81 тыс. 368 грн, от этой фирмы она получила 15 тыс. грн беспроцентной возвратной финансовой помощи, 7 тыс. 740 грн составила «государственная и социальная материальная помощь», полученная от департамента соцполитики Житомирского городского совета. Доходы мужа от занятия предпринимательской деятельностью за год составили 11 тыс. 360 грн.
Ольга Бронштейн декларирует наличными 1 млн 100 тыс. гривен, 28 тыс. долларов, 3 тыс. 100 евро и 3 тыс. долларов, одолженных третьим лицам. Наличные средства мужа - 3 млн 200 тыс. гривен, 78 тыс. долларов, 16 тыс. евро.
Предыстория
Житомир не имеет главного архитектора с мая 2019 года
.
В декабре 2019 году уже объявляли конкурс на должность главного архитектора города
. Тогда от претендентов не поступило ни одной заявки.
В декабря 2020 года исполком снова объявил конкурс
на замещение вакантной должности.
Он и сейчас там образовывается, а за то, что на ЭТО потрачена изрядная сумма никто не сидит... Просто деньги налогоплательщиков закопали в землю - натуральным способом и никто не отвечает.
сиськи вроде есть, будет что Маску показать...