Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 18.01.2021    22:42:30
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Январь » 18 » 17:44:31

На должность главного архитектора Житомира претендует один кандидат

Сегодня, 17:47:31 1521 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На должность главного архитектора Житомира претендует один кандидат

 На должность заместителя директора департамента градостроительства и земельных отношений Житомирского городского совета, главного архитектора города претендует Ольга Бронштейн - директор фирмы, которая делала проекты для Управления капитального строительства.

Как сообщило издание Житомир инфо, Ольга Бронштейн 14 января обнародовала декларацию кандидата на должность. 17 января она подала исправленную декларацию, в которой отмечается, что в собственности декларантки с ноября 2015 года земельный участок в Новограде-Волынском площадью 16030 кв.м, а в Житомире августе 2016-го она арендует квартиру общей площадью 45,31 кв.м , которая принадлежит Баргович Галине Антоновне. С декабря 2017 года Ольга Бронштейн ​​пользуется автомобилем Lexus IS 250 2012 г.в., который также принадлежит Галине Баргович.

Ольга Бронштейн является совладелицей (25%) и директором ООО «Архитектура плюс дизайн», которое ранее принадлежало Александру Рабиновичу и жене мэра Житомира Светлане Сухомлин. С 2017 года указанное ООО активно сотрудничает с городскими властями, изготавливая за бюджетные средства проектно-сметную документацию для различных объектов и осуществляя авторский надзор на объектах, которые делают за бюджетные средства.

В частности, по заказу управления капитального строительства «Архитектура плюс дизайн» разрабатывало проект накрытия провала на Большой Бердичевской, которое в итоге сделали не совсем по проекту: подземелье накрыли стеклом, на котором почти год образовывался конденсат, пока не установили принудительную вентиляцию.

В апреле 2020 года УКС подписало с указанным ООО договор на изготовление проекта капитального ремонта Нового бульвара и площади Королева общей стоимостью 1 млн грн.

У кандидата на должность главного архитектора есть и собственная фирма: в октябре 2020 года она зарегистрировала ООО «Архбуддизайн сервис» с уставным капиталом 1,5 тыс. грн.

В 2020 году зарплата Ольги Бронштейн в ООО «Архитектура плюс дизайн» составляла 81 тыс. 368 грн, от этой фирмы она получила 15 тыс. грн беспроцентной возвратной финансовой помощи, 7 тыс. 740 грн составила «государственная и социальная материальная помощь», полученная от департамента соцполитики Житомирского городского совета. Доходы мужа от занятия предпринимательской деятельностью за год составили 11 тыс. 360 грн.

Ольга Бронштейн декларирует наличными 1 млн 100 тыс. гривен, 28 тыс. долларов, 3 тыс. 100 евро и 3 тыс. долларов, одолженных третьим лицам. Наличные средства мужа - 3 млн 200 тыс. гривен, 78 тыс. долларов, 16 тыс. евро.
 

Предыстория


Житомир не имеет главного архитектора с мая 2019 года.

В декабре 2019 году уже объявляли конкурс на должность главного архитектора города. Тогда от претендентов не поступило ни одной заявки.

В декабря 2020 года исполком снова объявил конкурс на замещение вакантной должности.
Тэги: Житомир, городской совет, главный архитектор, вакансия
Комментариев: 5
Dmitry
1 Dmitry (Dmitry)   • 17:56:49, Сегодня [Материал]
+4

Что значит "...на котором почти год образовывался конденсат, пока не установили принудительную вентиляцию..." ?
Он и сейчас там образовывается, а за то, что на ЭТО потрачена изрядная сумма никто не сидит... Просто деньги налогоплательщиков закопали в землю - натуральным способом и никто не отвечает.
Живу_на_Восточной
2 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 18:24:08, Сегодня [Материал]
+4

усіх своїх дівчат треба працевлаштувати
Artmaker
3 Евгений (Artmaker)   • 18:38:17, Сегодня [Материал]
-1

Ольга Бронштейн -Троцкая?)))
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 19:10:18, Сегодня [Материал]
+1

Главный Архитектор города....мда!!! Жаль!!! В женской колонии строгого режима Ей не место. А родители знают? Прошлому Архитектору подарил Гундич квартиру стоимостью в 240 тысяч долларов по улице Чорновола.. Правда Он сейчас в бегах.
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 20:43:13, Сегодня [Материал]
-1

да ладно вам, нормальная тёттка, фотка првда старая, 2012 года
сиськи вроде есть, будет что Маску показать...
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus