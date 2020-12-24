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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Декабрь » 24 » 13:22:04

Депутаты Житомирского облсовета приняли бюджет-2021: скромнее, чем в прошлом году

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Депутаты Житомирского облсовета приняли бюджет-2021: скромнее, чем в прошлом году

 Депутаты Житомирского областного совета приняли на сессии областной бюджет на 2021 год, доходы и расходы которого меньше прошлогодних показателей.

Доходы областного бюджета на 2021-й предусмотрены в сумме 3 млрд 289 млн 992 тыс. 206 грн, в том числе доходы общего фонда - 1 млрд 967 млн ​​243 тыс. 710 грн и доходы специального фонда - 1 млрд 322 млн 748 тыс. 496 грн.

Расходы областного бюджета определены на уровне 3 млрд 287 млн ​​187 тыс. 506 грн, в том числе расходы общего фонда областного бюджета - 1 млрд 949 млн 585 тыс. 210 грн и расходы специального фонда областного бюджета - 1 млрд 337 млн 602 тыс. 296 грн.

В 2020 году доходы областного бюджета были предусмотрены на уровне 3 млрд 498 млн 707 тыс. 900 грн, а расходы - 3 млрд 495 млн 398 тыс. 800 грн.

С областным бюджетом на 2021 год можно ознакомиться здесь.
Тэги: облсовет, депутаты, областной бюджет
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