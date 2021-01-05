В центре Житомира рассыпается дореволюционный дом: обломки падают на головы прохожим. ФОТО

В Житомире обваливается фасад старого здания по улице Большая Бердичевская, 9. Трехэтажный дом находится в людном месте, а на тротуар время от времени падают обломки отделки.
В соцсети житомиряне делятся свежими фотографиями, передает Житомир инфо
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На снимках видно облупленную стену на уровне третьего этажа и чердака, а также тротуар, устланный большими обломками штукатурки.
Отметим, что трехэтажный дом на Большой Бердичевской построен до 1917 года и не является памятником архитектуры. В одном из помещений на первом этаже сейчас действует кафе с мини-пекарней, в других арендованных помещениях находятся офисы и мастерские, на некоторых дверях есть объявления о сдаче в аренду.
В 2014 году городские власти собиралась продать на аукционе нежилые помещения третьего этажа дома на Большой Бердичевской, 9, общей площадью 212,1 кв. м. В объявлении говорилось, что объект приватизации расположен в центральной части города и находится в удовлетворительном состоянии.
НЕТ!!!! Нужно продать! Отдать в частную собственность а потом рвать волосы на ж..пе ! "АЙ АЙ АЙ!!! 18 этажей в центре города это слишком... собрания... совещания... суды... и в конечном итоге на его месте 22 этажа без паркомест!.
Напротив поликлиники на бульваре такая же руина стоит или чуть поменьше. Дорога занята припаркованными лентяями а руину нужно продать за дорого а завтра хоть потоп.
Вся суть наших чиновников. Правда! это к ним обращался министр иностранных дел РФии Лавров! "Де..илы бл..дь"!!