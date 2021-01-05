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В центре Житомира рассыпается дореволюционный дом: обломки падают на головы прохожим. ФОТО

05.01.2021, 13:57:31 3540 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В центре Житомира рассыпается дореволюционный дом: обломки падают на головы прохожим. ФОТО

 В Житомире обваливается фасад старого здания по улице Большая Бердичевская, 9. Трехэтажный дом находится в людном месте, а на тротуар время от времени падают обломки отделки.

В соцсети житомиряне делятся свежими фотографиями, передает Житомир инфо.

На снимках видно облупленную стену на уровне третьего этажа и чердака, а также тротуар, устланный большими обломками штукатурки.

Отметим, что трехэтажный дом на Большой Бердичевской построен до 1917 года и не является памятником архитектуры. В одном из помещений на первом этаже сейчас действует кафе с мини-пекарней, в других арендованных помещениях находятся офисы и мастерские, на некоторых дверях есть объявления о сдаче в аренду.

В 2014 году городские власти собиралась продать на аукционе нежилые помещения третьего этажа дома на Большой Бердичевской, 9, общей площадью 212,1 кв. м. В объявлении говорилось, что объект приватизации расположен в центральной части города и находится в удовлетворительном состоянии.







Тэги: АРХИТЕКТУРА, дом, Житомир, ФАСАД
Комментариев: 5
melan
1 melan (melan)   • 17:08:52, 05.01.2021 [Материал]
-1

по документам этот дом давно снесен
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:41:28, 05.01.2021 [Материал]
-2

Это не дом - это БТИ. Ну вот Мойша Мойсеев видать захотел..... Вон перед Новым Годом Аптеку по Небесной Сотни слямзил. Парикмахерскую детскую мутнул у инвалидов в здании Мэрии. Перечислять всё нету смысла и времени. Человек в жизни нигде не работал.
garold
3 Кonstantin (garold)   • 18:55:36, 05.01.2021 [Материал]
+2

Какое БТИ,ты домами ошибся...
victorio
4 Виктор (victorio)   • 22:47:41, 05.01.2021 [Материал]
0

Вот завалить этот дом и сделать на его месте парковку. Освободить центр города, и без того загруженные улицы, от припаркованных по разному авто!!!
НЕТ!!!! Нужно продать! Отдать в частную собственность а потом рвать волосы на ж..пе ! "АЙ АЙ АЙ!!! 18 этажей в центре города это слишком... собрания... совещания... суды... и в конечном итоге на его месте 22 этажа без паркомест!.
Напротив поликлиники на бульваре такая же руина стоит или чуть поменьше. Дорога занята припаркованными лентяями а руину нужно продать за дорого а завтра хоть потоп.
Вся суть наших чиновников. Правда! это к ним обращался министр иностранных дел РФии Лавров! "Де..илы бл..дь"!!
viewer
5 Name Surname (viewer)   • 09:34:30, Вчера [Материал]
+1

Ремонтувати фасад мають власники приміщень в будинку (квартир, магазинів тощо).
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