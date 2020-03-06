«Картонная архитектура»: в центре Житомира без разрешительных документов обновили фасад рынка. ВИДЕО

В историческом центре Житомира провели реконструкцию фасада рынка "Подол". В управлении градостроительства говорят, что работы были проведены без разрешительных документов, а краеведы и архитекторы уверены - рынку вообще не место в центре.
Директором рынка "Подол" является Андрей Тарасун. В комментарии "Суспільне" он рассказал, что торговые ряды не обновлялись 12 лет, поэтому решили провести реконструкцию и осовременить фасад.
"Начали мы ее в конце октября прошлого года, в связи с тем, что оно не соответствовало современности и вообще в центре города, не достаточно привлекательный вид, это первый шаг реконструкции, который мы сделали - фасады. Сейчас мы занимаемся тем, что реконструировать будем в середине. Дизайн разрабатывала местное рекламное агентство, цвета выбраны такие, которые отвечают всем внешним зданиям, которые находятся рядом", - отметил Андрей Тарасун.
По словам директора департамента градостроительства и земельных отношений горсовета, руководство рынка не обращалось за разрешительными документами на реконструкцию.
"Могу отметить, что в течение как минимум двух лет, по данному поводу не обращались к нам владельцы данного объекта. А должны обратиться. И мы сейчас прилагаем все усилия, чтобы наладить коммуникацию", - рассказал Игорь Блажиевский.
Он добавил, что за это предусматривается административная ответственность.
"Мы, как местный орган архитектуры, проведем соответствующую работу, чтобы провести разрешительные документы в порядок и прежде всего внешний вид, потому что это исторический центр города и все объекты должны быть в надлежащем состоянии", - добавил Блажиевский.
Председатель областного общества защиты памятников архитектуры Георгий Мокрицкий уверяет, что обновленный рынок нарушает существующий слой архитектуры.
"Эта картонная так называемая архитектура не может применяться, потому что мы рядом видим совсем другой слой архитектуры, это 18 и 19 века. Составляющая эстетическая не учитывается вовсе. Рассматривают прежде всего технические вопросы, но не вопрос, как оно будет выглядеть. Надо очень бережно относиться к нашему архитектурному достоянию. Город не надо превращать в музей, но реконструировать надо", - сказал Мокрицкий.
«Картонная архитектура»: в центре Житомира без разрешительных документов обновили фасад рынка. ВИДЕО
2. Обновили фасад уже наверное больше месяца назад, если не больше, а заметили только сейчас.
3. А что у нас там рядом с этим рынком дома выдержаны в каком-то стиле? Не смешите. Просто решили додолбаться. Как по мне - вышло однозначно лучше чем было. Возможно такого и не должно быть в городе, но вы даже с наружной рекламой разобраться то не можете, куда там все остальное. Вспоминаю новость на ЖЖ, когда принудительно должны были поснимать рекламу с ряда объектов. Один из них аптека Копейка на ул. Малая Бердичевская (напротив ЭКО Маркета) - у них все окна были спрятаны под рекламой на всю ширину. И что же в итоге? Рекламу сняли на недельку-две и потом заново ее повесили, и висит она там по сей день. И это тоже центр города. Так что пусть не заливают нам эти деятели, имитирующие свою деятельность.
"краеведы и архитекторы уверены - рынку вообще не место в центре." - Тем более, 3/4 торговых помещений там пустуют много лет.
А то в исполкомах куча ответственных за развитие туризма получают в месяц зарплаты, как я пенсию за год, а в реале сидят на жопах, стулья протирают.
И ждут, пока туристы САМИ поедут Житомир посмотреть.
Кстати, в нескольких старинных российских городках. бывая там в командировках, я видел восстановленные ряды купеческих лабазов. Круто смотрится старина!
Кстати, если сделать оформление в староукраинском стиле, помочь продавцам приодеться в соответствии с тогдашней купеческой модой, продавать в рядах хэнд мэйд с местными видами и символикой, то будет такое, что не стыдно и туристам забугорным показать.
А место там для туробъекта козырное.