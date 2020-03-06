«Картонная архитектура»: в центре Житомира без разрешительных документов обновили фасад рынка. ВИДЕО

"Начали мы ее в конце октября прошлого года, в связи с тем, что оно не соответствовало современности и вообще в центре города, не достаточно привлекательный вид, это первый шаг реконструкции, который мы сделали - фасады. Сейчас мы занимаемся тем, что реконструировать будем в середине. Дизайн разрабатывала местное рекламное агентство, цвета выбраны такие, которые отвечают всем внешним зданиям, которые находятся рядом", - отметил Андрей Тарасун.

"Могу отметить, что в течение как минимум двух лет, по данному поводу не обращались к нам владельцы данного объекта. А должны обратиться. И мы сейчас прилагаем все усилия, чтобы наладить коммуникацию", - рассказал Игорь Блажиевский.

"Эта картонная так называемая архитектура не может применяться, потому что мы рядом видим совсем другой слой архитектуры, это 18 и 19 века. Составляющая эстетическая не учитывается вовсе. Рассматривают прежде всего технические вопросы, но не вопрос, как оно будет выглядеть. Надо очень бережно относиться к нашему архитектурному достоянию. Город не надо превращать в музей, но реконструировать надо", - сказал Мокрицкий.