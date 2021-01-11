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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 11 » 13:44:50

Бойцы разведбатальона организовали в Житомире изготовление и продажу наркотиков. ФОТО

Сегодня, 13:53:50 301 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Бойцы разведбатальона организовали в Житомире изготовление и продажу наркотиков. ФОТО

 В Житомире 10 января состоялся спецоперация по задержанию наркодилеров, которые торговали наркотиками на территории области и на востоке Украины.

По информации полиции, в состав преступной группы входили военнослужащие одного из разведывательных батальонов Житомирской области.
 

"Они наладили изготовление, хранение и транспортировку наркотических веществ. Вчера, 10 января, полицейские при поддержке спецназа ТОР задержали трех злоумышленников. Один из них оказал сопротивление работникам полиции", - сообщает ГУ Нацполиции Житомирской области.




Также правоохранители нашли в Житомире лабораторию, в которой изготавливали наркотики.


 

"С привлечением кинологической службы проведены санкционированные обыски в лаборатории, по месту хранения наркотических средств и в помещениях задержанных. В результате изъято наркотических средств почти на миллион гривен, оружие, 10000 долларов США, более 4000 евро и 128000 гривен", - добавляют правоохранители.


За содеянное злоумышленникам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.





Тэги: наркотики, задержание, Житомир
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