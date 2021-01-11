Бойцы разведбатальона организовали в Житомире изготовление и продажу наркотиков. ФОТО

"Они наладили изготовление, хранение и транспортировку наркотических веществ. Вчера, 10 января, полицейские при поддержке спецназа ТОР задержали трех злоумышленников. Один из них оказал сопротивление работникам полиции", - сообщает ГУ Нацполиции Житомирской области.
"С привлечением кинологической службы проведены санкционированные обыски в лаборатории, по месту хранения наркотических средств и в помещениях задержанных. В результате изъято наркотических средств почти на миллион гривен, оружие, 10000 долларов США, более 4000 евро и 128000 гривен", - добавляют правоохранители.