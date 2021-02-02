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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Февраль » 2 » 11:47:21

Лидера житомирской наркогруппировки экстрадировали в Украину и сразу задержали в аэропорту

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Лидера житомирской наркогруппировки экстрадировали в Украину и сразу задержали в аэропорту

 В Украину экстрадирован организатор житомирской наркогруппировки, который 1,5 года скрывался в странах Европейского Союза. Об этом 2 февраля сообщил Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

По информации ведомства, в 2019 году правоохранители задержали четырех участников преступной группы, которая изготовляла и сбывала амфетамин. Воспользовавшись сходством с родным братом, главный фигурант сбежал за границу.
 

"Собрав достаточно доказательств, полицейские прекратили преступный промысел наркодельцов. Правоохранители изъяли большое количество наркотиков, прекурсоров, оружия и задержали четырех участников криминальной группировки. Злоумышленникам вручили подозрение по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Пытаясь избежать наказания за содеянное, в июле 2019 года организатор наркогруппы воспользовался визуальной схожести с родным братом и с его загранпаспортом незаконно пересек границу Украины в направлении Польши. Беглеца объявили в международный розыск", - сообщает полиция.


Более года злоумышленник скрывался от правоохранительных органов и благодаря сотрудничеству с "Интерполом", в королевстве Дания 50-летнего житомирянина задержали и экстрадировали в Украину.

"Мужчину задержали в аэропорту и доставили в изолятор временного содержания", - отмечает Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

За незаконные наркооборудки задержанному грозит лишение свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества. 
Тэги: Житомир, наркотики, наркодилер, задержание
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