Лидера житомирской наркогруппировки экстрадировали в Украину и сразу задержали в аэропорту

"Собрав достаточно доказательств, полицейские прекратили преступный промысел наркодельцов. Правоохранители изъяли большое количество наркотиков, прекурсоров, оружия и задержали четырех участников криминальной группировки. Злоумышленникам вручили подозрение по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Пытаясь избежать наказания за содеянное, в июле 2019 года организатор наркогруппы воспользовался визуальной схожести с родным братом и с его загранпаспортом незаконно пересек границу Украины в направлении Польши. Беглеца объявили в международный розыск", - сообщает полиция.