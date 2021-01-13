Протест в Житомире. Люди перекрывали улицы и требовали снизить тарифы: фото и видео

Возле житомирской школы №10, что на Киевском шоссе, около 10:00 собрались несколько десятков человек с намерением перекрывать трассу, протестуя против повышения тарифов на коммунальные услуги.
По сообщению Житомир инфо
, люди держали в руках плакаты с надписями: «Ви що, хочете нас в могилу загнати?», «Сухомлин, мы требуем отменить поднятые тарифы на воду и на проезд», «Скільки можна красти наші гроші?», «Будьте людьми, а не упирями»
и другие.
На месте происшествия работали правоохранители.
Около 10:30 люди вышли на трассу. Однако, пока организовывался митинг, полиция пустила транспорт в объезд - по улице Саенко. Поэтому люди перекрыли перекресток Киевского шоссе и улицы Зайко, а также улицу Параджанова.
Активист Сергей Ткачук, один из организаторов протеста, пригласил на митинг председателя Житомирской облгосадминистрации Виталия Бунечко и мэра Сергея Сухомлина. Ткачук отметил, что если председатель ОГА и мэр не прибудут на место в течение 10 минут, люди отправятся к авто- и железнодорожному вокзалу и полностью перекроют выезд из города.
Видео с места события / Times.zt
Около 10:40 на место прибыл заместитель городского головы Сергей Кондратюк, несколько раньше приехал заместитель председателя областного совета Владимир Ширма.
В 10:50 люди отправились в сторону автовокзала и перекрыли движение по улице Киевской. Далее запланирован протест возле АО «Житомиргаз» на улице Фещенко-Чоповского.
ФОТО: Житомир инфо
маёр Иванов в генштабе ВС ГРУ ФСБ РФ охренел от захыста и решил десантировацца прямо на вокзал с транспортного Ила
мышей не ловит
или совпадение?
Кстати, сегодня знакомая из-за этого перекрытия шла с Восточной на Полевую пешком. Но претензий не имеет.
Доки будуть кремлівські агенти ( Ермак, Дубінський, Кива, блок ОПЗЖ, Медведчуки і інші) визначати орієнтири в Україні доти буде продовжуватись хаос, корупція, грабунок українців і інші речі котрі тим чи іншим чином впливають на дестабілізацію ситуації і спроможність в її розвитку.
Тож підвищення тарифів і є одним із факторів цієї антинародної акції.
А без згоди цих можновладців олігархи не здатні самі підняти і ввести грабіжницькі ціни. То ж очевидно хто за цим стоїть.
А сам Зеленський не спроможний керувати країною і працює Президентом в офісі Ермака.
Проте коментую, бо в цій статті (як і в оригіналі) помічена топографічна помилка, Київське шосе немає перехресть з вулицею Саєнка. Малася на увазі вулиця Якова Зайка.
Ответ: Дякуємо, виправили.
Всі, буквально всі, не згодні з таким підвищенням цін і готові відстоювати свої права з метою приведення тарифів до реальних.
І вже є прояви того що ці питання поставлені і почали вирішуватись тими хто зробив цей тарифний геноцид . І заслуга в цьому тих протестантів котрі протестували в перші дні і до яких вимушені були прислухатись можновладці котрі вже обіцяли вирішити ці питання.
А ваша акція має іншу мету. Вся ця дерьмократія із знайомих облич має мету, на фоні протестних акцій, пропіаритись і пролізти в черговий раз до кормушки у владу, чи отримати особисті бонуси у тих кого вдастся протягти до цих кабінетів . То ж якби ви це організували і робили в перші дні, то ми б аплодували, а тепер-це пустий пшик для загальної справи і це не що інше як використання цих людей в особистих інтересах.
І питання іще одне!
Де ви були в ті дні коли протести йшли по всій Україні і чи будете ви протестувати тоді, коли запропонована кабміном тарифна політика не задовольнить людей і вони знову вийдуть на ці акції?
Чи ви знов будете у хвості з черговим "пшиком"?
А сколька можна майданіть?