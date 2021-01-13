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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Январь » 13 » 11:29:55

Протест в Житомире. Люди перекрывали улицы и требовали снизить тарифы: фото и видео

Вчера, 11:47:04 2581 39 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Протест в Житомире. Люди перекрывали улицы и требовали снизить тарифы: фото и видео

 Возле житомирской школы №10, что на Киевском шоссе, около 10:00 собрались несколько десятков человек с намерением перекрывать трассу, протестуя против повышения тарифов на коммунальные услуги.

По сообщению Житомир инфо, люди держали в руках плакаты с надписями: «Ви що, хочете нас в могилу загнати?», «Сухомлин, мы требуем отменить поднятые тарифы на воду и на проезд», «Скільки можна красти наші гроші?», «Будьте людьми, а не упирями» и другие.



На месте происшествия работали правоохранители.

Около 10:30 люди вышли на трассу. Однако, пока организовывался митинг, полиция пустила транспорт в объезд - по улице Саенко. Поэтому люди перекрыли перекресток Киевского шоссе и улицы Зайко, а также улицу Параджанова.



Активист Сергей Ткачук, один из организаторов протеста, пригласил на митинг председателя Житомирской облгосадминистрации Виталия Бунечко и мэра Сергея Сухомлина. Ткачук отметил, что если председатель ОГА и мэр не прибудут на место в течение 10 минут, люди отправятся к авто- и железнодорожному вокзалу и полностью перекроют выезд из города.

Видео с места события / Times.zt

Около 10:40 на место прибыл заместитель городского головы Сергей Кондратюк, несколько раньше приехал заместитель председателя областного совета Владимир Ширма.

В 10:50 люди отправились в сторону автовокзала и перекрыли движение по улице Киевской. Далее запланирован протест возле АО «Житомиргаз» на улице Фещенко-Чоповского.

















ФОТО: Житомир инфо
Тэги: Житомир, протест
Комментариев: 38
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 11:59:44, Вчера [Материал]
-4

Сегодня во время акции Народ принял решение 15 января в пятницу в 11-00 собратся на Фещенко-Чопивського возле Житомиргаза с требованиями и плакатамми. После этого народ пойдёт к Облэнэрго Пушкинская 32/8 с плакатами. После этого народ пойдёт к Мэрии-требований оказалось очень много применить закон 540 от 30.03.2020 т обнулить ставки местных налогов и сборов на период карантина, всем работникам мерии и депутатам уйти и не получать зарплату и премии/мат.помощи в локдаун. А также уменьшить все коммунальные тарифы.
garold
5 Кonstantin (garold)   • 12:48:42, Вчера [Материал]
+7

Ещё сходите в Лото-Забава))))После того как увидел ваших друзей на акции усомнился в её неоплачиваемости,вы как то припоздали уже вчера было заседание правительства и они там приняли решение,ваша акция типа деньги взяли нужно отработать....
pushistik13
8 Пушистик (pushistik13)   • 13:15:11, Вчера [Материал]
-7

даже если участникам этой акции платили деньги, в чём я лично сомневаюсь, то что в этом плохого?
garold
27 Кonstantin (garold)   • 19:17:14, Вчера [Материал]
+3

Блин у тебя же с аналитикой вроде норм,деньги за акцию получили "активисты" в шарфах которые собственно не бедные они всегда на протестах в которых пахнет наликом,по сути они используют людей в личных целях....
pushistik13
29 Пушистик (pushistik13)   • 20:25:28, Вчера [Материал]
-2

если смотреть с точки зрения танкиста, то лучше заплатить немного денег активистам, которые управляемо побузят в зажопье, создав картинку "протестов". Неуправляемое стадо может и петуха в имение пустить.
TarasS
30 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 21:05:54, Вчера [Материал]
+3

Перекладаю людською мовою. Містечкові недоумки під проводом чисто конкретних містечкових лисанів перекрили стратегічну трасу.
pushistik13
36 Пушистик (pushistik13)   • 21:43:24, Вчера [Материал]
-4

5 светофоров на 100 метров дороги это "стратэгична траса"?
маёр Иванов в генштабе ВС ГРУ ФСБ РФ охренел от захыста и решил десантировацца прямо на вокзал с транспортного Ила
garold
33 Кonstantin (garold)   • 21:14:42, Вчера [Материал]
+1

Нет эти в шарфах в мордокниге жёстко хейтят танкиста...
pushistik13
34 Пушистик (pushistik13)   • 21:37:16, Вчера [Материал]
-3

значит девочке, которая отвечает у танкиста за фебук незачёт
мышей не ловит
или совпадение?
Fedya
22 Jose (Fedya)   • 16:55:48, Вчера [Материал]
+4

рішення яке прийняв уряд - це знущання і не тільки над своїми 73 %
k-dmon
2 dmon (k-dmon)   • 12:26:30, Вчера [Материал]
-1

чего это вы протестуете? хуже ж не стало, посмейтесь теперь!
maidan
3 Журко (maidan)   • 12:37:13, Вчера [Материал]
+3

То есть в отсутствии конца эпохи бедности виновен исключительно Сухомлин?
Sams2
4 Семенюк Александр (Sams2)   • 12:43:33, Вчера [Материал]
+1

Все понимают, что лохдаун и ограничение продажи товаров повседневного спроса - глупость. Если учесть, что наши городские власти давно плюют и на украинское законодательство, и на постановления Кабмина, то эти ограничения точно так же можно было не вводить.
Кстати, сегодня знакомая из-за этого перекрытия шла с Восточной на Полевую пешком. Но претензий не имеет.
predi
6 predi (predi)   • 13:02:44, Вчера [Материал]
+3

Не в ті двері стукаємо. Бо "рішали" не в Житомирі. Тож повторю пост і тут.
Доки будуть кремлівські агенти ( Ермак, Дубінський, Кива, блок ОПЗЖ, Медведчуки і інші) визначати орієнтири в Україні доти буде продовжуватись хаос, корупція, грабунок українців і інші речі котрі тим чи іншим чином впливають на дестабілізацію ситуації і спроможність в її розвитку.
Тож підвищення тарифів і є одним із факторів цієї антинародної акції.
А без згоди цих можновладців олігархи не здатні самі підняти і ввести грабіжницькі ціни. То ж очевидно хто за цим стоїть.
А сам Зеленський не спроможний керувати країною і працює Президентом в офісі Ермака.
leon_ztmr
26 Алексей (leon_ztmr)   • 18:50:08, Вчера [Материал]
+1

Хаос и коррупция из-за Дубинского и Кивы? Ахахаха.
predi
37 predi (predi)   • 21:56:45, Вчера [Материал]
0

А що в тебе з зором, коли не бачиш ключових призвіщ?
leon_ztmr
38 Алексей (leon_ztmr)   • 22:20:19, Вчера [Материал]
-1

А кто из них ключовый?
Живу_на_Восточной
7 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 13:05:10, Вчера [Материал]
+2

Бачу горе-активістів, тому й коментувати саму подію сенсу не бачу

Проте коментую, бо в цій статті (як і в оригіналі) помічена топографічна помилка, Київське шосе немає перехресть з вулицею Саєнка. Малася на увазі вулиця Якова Зайка.
Ответ: Дякуємо, виправили.
ax
9 Ax Axovich (ax)   • 13:39:22, Вчера [Материал]
0

Нічого не маю проти протестів, але проводити їх потрібно правильно. Одне діло ходити кругами по пішохідному, інше - просто перекривати дорогу (це вже стаття).
leon_ztmr
10 Алексей (leon_ztmr)   • 13:41:57, Вчера [Материал]
-2

Интересно, кто организатор и спонсор протеста?
DomA
11 Владимир (DomA)   • 13:56:40, Вчера [Материал]
+3

плакати люди намалювали самі?)
AlexIvanov
12 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:58:26, Вчера [Материал]
-6

11,8,10,9,7,6,3,2 Вот эти все "мыши" унижают эту акцию народа и внушают нам мысль, что народ ничего не решает. Мы не просим у власти снизить тарифы, мы требует понизить их немедленно. Мы требуем передать трубы матчасть, недра и скважины опять в госсобственность, потому что все это у народа и Государства украдено. Передать для того, чтобы больше такого никогда не повторялось. И это не просьба, это уже требование! И акция будет уже бессрочной! Тем, кто не может выйти, лежачий, говорим- мы пойдем вместо вас. Депутаты, которых мы выбрали в горсовет - это ни рыба ни мясо, и мер такой же. Надо выгнать! Почсему? Да потому что 540 Закон дал им возможность снизить до 0 налоговый пресс во время логдауна. а они три сессии просто дерибанять землю. Эту проблему они не решили, другие проблемы также не решат, поэтому они нам и не нужны.
predi
17 predi (predi)   • 15:03:56, Вчера [Материал]
+5

Пан атаман грицько ватніческий!
Всі, буквально всі, не згодні з таким підвищенням цін і готові відстоювати свої права з метою приведення тарифів до реальних.
І вже є прояви того що ці питання поставлені і почали вирішуватись тими хто зробив цей тарифний геноцид . І заслуга в цьому тих протестантів котрі протестували в перші дні і до яких вимушені були прислухатись можновладці котрі вже обіцяли вирішити ці питання.
А ваша акція має іншу мету. Вся ця дерьмократія із знайомих облич має мету, на фоні протестних акцій, пропіаритись і пролізти в черговий раз до кормушки у владу, чи отримати особисті бонуси у тих кого вдастся протягти до цих кабінетів . То ж якби ви це організували і робили в перші дні, то ми б аплодували, а тепер-це пустий пшик для загальної справи і це не що інше як використання цих людей в особистих інтересах.
AlexIvanov
19 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:23:31, Вчера [Материал]
0

Царек, Сергей Иванович, даю Вам внятный ответ - своей писаниной Вы пытаетесь унизить и убрать акцию народного протеста и сказать всем нам, что вопрос решается. У Вам нет таких знаний и таких полномочий решать этот вопрос. Народ сказал, что акции будут бессрочные, пока Государство не заберет себе все газовыфе трубы и линни электропередач. А Вам лично нужно будет ответит - почему Вы и вся мэрия не пошли с народом на локдаун, почему вы все получаете там зарплаты, премии, почему дерибаните землю, почему на использовали Закон № 540, который дал вам право не собирать с народа "бабки" . Требуют люди снизить тарифы на воду и все остальное. Раскудахтался тут писаниной. Кабинет закрыл, и пошел домой до 24 января, "писатель"
predi
21 predi (predi)   • 15:34:45, Вчера [Материал]
+4

А чому мені не хочеш відповісти, бо це я писав цей пост?
І питання іще одне!
Де ви були в ті дні коли протести йшли по всій Україні і чи будете ви протестувати тоді, коли запропонована кабміном тарифна політика не задовольнить людей і вони знову вийдуть на ці акції?
Чи ви знов будете у хвості з черговим "пшиком"?
TarasS
31 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 21:09:15, Вчера [Материал]
+1

"своей писаниной Вы пытаетесь унизить и убрать акцию народного протеста"

А сколька можна майданіть?
garold
28 Кonstantin (garold)   • 19:20:49, Вчера [Материал]
0

Скажи честно как тебе такому честному удалось оттяпать кусок земли под свой ресторан?Простой человек к которым ты неудачно пытаешься себя причислить эту землю не получил бы никогда,и не рассказывай что кто то там что то украл когда у самого рыльце в пушку....
Ивасик
35 Телесик (Ивасик)   • 21:41:29, Вчера [Материал]
0

ну геокадастр кошмарили в течении года не раз, песком засыпали кабинет... видимо откупились первые, а вторые - угомонились
1-10 11-15
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