Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 15.01.2021    11:09:45
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Январь » 15 » 08:59:22

На Житомирщине после двухлетней реконструкции открыли обновленный спорткомплекс. ФОТО

Сегодня, 09:02:22 351 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На Житомирщине после двухлетней реконструкции открыли обновленный спорткомплекс. ФОТО

 В городе Радомышль Житомирской области после реконструкции открыли спортивный комплекс "Динамо". Ремонтные работы на объекте продолжались с 2019 года.

По информации Департамента регионального развития Житомирской ОГА, общая сметная стоимость реконструкции составила 26 млн грн, из них 6 млн грн - софинансирование со стороны местного бюджета.

Согласно проекту выполнен ремонт внутренних помещений, в том числе сделали "с нуля" балкон для 300 зрителей, заменили кровлю, залили бетонные полы, обновили внутренние санитарные узлы с душевыми комнатами, проведена комплексная термосанация здания, монтаж системы кондиционирования и вентиляции, а также отделка фасадов.

После проведенной реконструкции в спорткомплексе "Динамо" в Радомышле продолжат работу секции по футболу, волейболу, баскетболу, гимнастике и кикбоксингу.







Фото: Житомирская ОГА
Тэги: спорткомплекс, Радомышль, реконструкция
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus