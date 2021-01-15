На Житомирщине после двухлетней реконструкции открыли обновленный спорткомплекс. ФОТО

В городе Радомышль Житомирской области после реконструкции открыли спортивный комплекс "Динамо". Ремонтные работы на объекте продолжались с 2019 года.
По информации Департамента регионального развития Житомирской ОГА, общая сметная стоимость реконструкции составила 26 млн грн, из них 6 млн грн - софинансирование со стороны местного бюджета.
Согласно проекту выполнен ремонт внутренних помещений, в том числе сделали "с нуля" балкон для 300 зрителей, заменили кровлю, залили бетонные полы, обновили внутренние санитарные узлы с душевыми комнатами, проведена комплексная термосанация здания, монтаж системы кондиционирования и вентиляции, а также отделка фасадов.
После проведенной реконструкции в спорткомплексе "Динамо" в Радомышле продолжат работу секции по футболу, волейболу, баскетболу, гимнастике и кикбоксингу.
Фото: Житомирская ОГА