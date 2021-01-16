ДТП в Житомире: водитель легковушки погиб после столкновения с троллейбусом. ФОТО

В Житомире на улице Чудновской столкнулись легковой автомобиль и троллейбус. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 15 января.
Об этом сообщает сайт Житомир инфо
со ссылкой на свидетелей происшествия.
На опубликованных с места ДТП фото видно тело человека, которое лежит возле автомобиля.
Фото свидетелей ДТП
В пресс-службе патрульной патрульной полиции подтвердили, что на месте происшествия погиб человек - водитель автомобиля.
Также в результате ДТП травмировалась пассажирка троллейбуса. Все обстоятельства аварии сейчас устанавливают правоохранители.