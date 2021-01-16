Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Суббота, 16.01.2021    23:22:23
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Январь » 16 » 10:20:05

ДТП в Житомире: водитель легковушки погиб после столкновения с троллейбусом. ФОТО

Сегодня, 10:28:05 2187 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
ДТП в Житомире: водитель легковушки погиб после столкновения с троллейбусом. ФОТО

 В Житомире на улице Чудновской столкнулись легковой автомобиль и троллейбус. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 15 января.

Об этом сообщает сайт Житомир инфо со ссылкой на свидетелей происшествия.

На опубликованных с места ДТП фото видно тело человека, которое лежит возле автомобиля.



Фото свидетелей ДТП

В пресс-службе патрульной патрульной полиции подтвердили, что на месте происшествия погиб человек - водитель автомобиля.

Также в результате ДТП травмировалась пассажирка троллейбуса. Все обстоятельства аварии сейчас устанавливают правоохранители.
Тэги: Житомир, дтп
Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 20:01:49, Сегодня [Материал]
0

Погодные условия, видимо занесло. И скорее всего еще и был не пристегнут, раз побиг.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus