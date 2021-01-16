«Киборги выстояли, не устоял бетон»: сегодня в Житомире почтили память защитников Донецкого аэропорта. ФОТО

"Бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014 года, когда российско-кремлевские террористы и чеченские боевики захватили здания аэропорта тогда еще мирного Донецка. В этот же день украинские военные... нанесли удар по позициям российских террористов и установили контроль над Донецким аэродромом. Позже была полная дестабилизация российской федерацией города Донецк, начало оккупации и бесконечные попытки циничного кремлевского врага отобрать контроль над аэропортом, но наши воины не сдавали позиций и даже под шквальным огнем, держали оборону", - отметили в Генштабе ВСУ.