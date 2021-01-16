«Киборги выстояли, не устоял бетон»: сегодня в Житомире почтили память защитников Донецкого аэропорта. ФОТО

16 января - День памяти защитников, которые держали оборону Донецкого аэропорта с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года. Этих отважных воинов называют "киборгами" за несокрушимость их духа.
"16 января - Всеукраинский день памяти защитников Донецкого аэропорта - "Киборги выстояли, не устоял бетон". 242 дней мужества и несокрушимости, 242 дня героической обороны Донецкого аэропорта. ДАП. Помним!" - отмечают в Генеральном штабе ВСУ.
Сообщается, что день памяти защитников Донецкого аэропорта был установлено по инициативе украинских воинов, которые 242 дня защищали этот стратегический объект. За стойкость, бесстрашие и непобедимость украинских защитников ДАПа назвали "Киборгами", а форпост украинских киборгов стал символом украинского мужества, оплотом украинского духа.
Так, оборона Донецкого аэропорта продолжалась 242 дня: с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года. 242 дня украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры противостояли нашествию российско-оккупационных войск и российским боевикам-террористам, упорно отстаивая маленький клочок украинской земли.
"Бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014 года, когда российско-кремлевские террористы и чеченские боевики захватили здания аэропорта тогда еще мирного Донецка. В этот же день украинские военные... нанесли удар по позициям российских террористов и установили контроль над Донецким аэродромом. Позже была полная дестабилизация российской федерацией города Донецк, начало оккупации и бесконечные попытки циничного кремлевского врага отобрать контроль над аэропортом, но наши воины не сдавали позиций и даже под шквальным огнем, держали оборону", - отметили в Генштабе ВСУ.
На январь 2015 года приходятся самые кровавые и самые ожесточенные бои.
"13 января в результате постоянных массированных танковых и артобстрелов со стороны боевиков рухнула диспетчерская башня, изображение которой стало символом обороны аэропорта. Далее бои шли за этажи нового терминала. 18-20 января украинские военные удерживали первый этаж, а подвал и верхние этажи контролировались противником. Кремлевские террористы вооруженных сил российской федерации, воспользовавшись перемирием для эвакуации своих убитых и раненых, заминировали перекрытия здания и взорвали их", - указали в Генштабе.
Во время обороны Донецкого аэропорта погибли 9 житомирян:
Шолодько Игорь Васильевич
Мазур Виталий Витальевич
Ильницкий Дмитрий Андреевич
Силко Артур Олегович
Стратович Анатолий Гримович
Атаманчук Александр Александрович
Гнатюк Владимир Владимирович
Рачок Михаил Петрович
Черныш Олег Сергеевич
Сегодня в Житомире на Смолянском военном кладбище состоялось чествование памяти павших защитников.
Перемололи відбірні кацапські частини спецназу та так, що трупи ешелонами хлинули в скрепи, після чого орки повернули всп'ять.
Хвала Вам. Достойні люди достойної країни!
Царство Небесне тим, хто вже не з нами, а живим-здоров'я і благополуччя.