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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2021 » Январь » 19 » 13:13:15

Житомирский нардеп Герасименко купил за миллион гривен новенькую Toyota Camry

Сегодня, 13:36:15 1254 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский нардеп Герасименко купил за миллион гривен новенькую Toyota Camry

 Народный депутат Игорь Герасименко (фракция партии «Слуга народа»), который был избран от житомирского округа №62, приобрел новый автомобиль.

Соответствующая информация обнародована в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Согласно документу, Герасименко стал 6 января владельцем автомобиля Toyota Camry 2020 г.в. стоимостью 984 тыс. 280 грн. Авто приобрел у киевского ООО «Автосамит на Столичном».



Кредит на покупку автомобиля нардеп взял в АБ «Укргазбанк».

Согласно декларации за 2019 год, Игорь Герасименко ранее пользовался арендованным автомобилем Volkswagen Passat 2007 года выпуска.

Тэги: нардеп, Герасименко, декларация, Автомобиль
Комментариев: 8
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 14:16:30, Сегодня [Материал]
-3

нормально чувак поднялся за пару месяцев, сразу видно, схем в житомирской раде нет
Fedya
2 Jose (Fedya)   • 14:27:40, Сегодня [Материал]
+2

тока не надо путать житомирскую раду и верховную...
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 15:13:41, Сегодня [Материал]
0

депутатам житомирской рады кредит дадут только на короллу?
Crespito
7 Hernan (Crespito)   • 16:28:40, Сегодня [Материал]
0

хммм, ну тут да, перепутал
bender123
3 vasya (bender123)   • 15:07:23, Сегодня [Материал]
+8

ахахах.. триумф зебланов... этого депатата ВР от житомира в житомире уже давно никто в глаза не видел.. мужик сел в хайповый трамвайчик и приехал в ВР.. а дальше окей летс гоу)) ловко показал всем кто клоуны)) красаава!
leon_ztmr
5 Алексей (leon_ztmr)   • 15:13:58, Сегодня [Материал]
-1

А что не так? Герой Украины ведь.
Mira
8 Irina (Mira)   • 17:25:00, Сегодня [Материал]
+1

Герой Украины имел ввиду украинцев, которые за него проголосовали. Только бы до корыта добраться , а дальше избиратели и их проблемы пофиг. Позор таким героям!!!
Armen21
6 МАКС (Armen21)   • 16:18:57, Сегодня [Материал]
0

Все нормально, это его передвижная приемная:) Другой никто в Житомире, как и его самого, не видел.
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