Житомирский нардеп Герасименко купил за миллион гривен новенькую Toyota Camry

Народный депутат Игорь Герасименко (фракция партии «Слуга народа»), который был избран от житомирского округа №62, приобрел новый автомобиль.
Соответствующая информация обнародована
в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии.
Согласно документу, Герасименко стал 6 января владельцем автомобиля Toyota Camry 2020 г.в. стоимостью 984 тыс. 280 грн. Авто приобрел у киевского ООО «Автосамит на Столичном».
Кредит на покупку автомобиля нардеп взял в АБ «Укргазбанк».
Согласно декларации за 2019 год
, Игорь Герасименко ранее пользовался арендованным автомобилем Volkswagen Passat 2007 года выпуска.