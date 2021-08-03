Skoda за 49 тыс. грн: начальник Национальной социальной сервисной службы Житомирской области купил машину

Начальник главного управления Национальной социальной сервисной службы в Житомирской области Юрий Прокопец купил автомобиль Skoda за 49 тыс. гривен.
Об этом стало известно из сообщения о существенных изменениях
в имущественном состоянии, которое Прокопец обнародовал 3 августа, передает Житомир инфо
Отмечается, что 30 июля 2021 года он стал владельцем автомобиля Skoda Octavia 2012 г.в., который купил у ООО «Полісся-Захід».
Фирма зарегистрирована в мае 2020 году в Луцке, имеет уставный капитал 10 тыс. грн и занимается торговлей автомобилями и легковыми автотранспортными средствами. Фирма фигурирует в уголовном производстве
от 28.05.2021 года львовского управления ГБР по уклонению от уплаты налогов при растаможивании транспортных средств.
На специализированных сайтах по продаже автомобилей реальная стоимость Skoda Octavia 2012 г.в. составляет от 200 до 300 тыс. грн, в зависимости от состояния и комплектации.
Юрий Прокопец 4 августа 2017 года был назначен директором департамента труда и социальной защиты населения Житомирской ОГА. 22 апреля 2021 года распоряжением председателя ОГА департамент переименовывали в департамент социальной защиты населения и сократили численность работников.
Главное управление Национальной социальной сервисной службы в Житомирской области официально образовано 5 июля 2021 года
и с тех пор Юрий Прокопец является его руководителем.
Юрий Прокопец / Житомирская ОГА