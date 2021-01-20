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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Январь » 20 » 12:25:33

Завышенные цены на газ: АМКУ открыл дело против «Житомиргаз сбыт»

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Завышенные цены на газ: АМКУ открыл дело против «Житомиргаз сбыт»

 Северное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины начало дела относительно шести газоснабжающих компаний из-за установления завышенных цен на газ для населения.

По информации АМКУ, дело открыли в том числе и на ООО "Житомиргаз сбыт".
 

"Действия ООО "Киевоблгаз сбыт", ООО "Житомиргаз сбыт", ООО "Черниговгаз сбыт", ООО "Черкассыгаз сбыт", ООО "Уманьгаз сбыт" и ГП "КиевГазЭнерджи" содержат признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке. Это могло привести к ущемлению интересов потребителей, которое было бы невозможным при условии существования значительной конкуренции на рынке", - отметили в Антимонопольный комитете.


Установлено, что ценовые предложения указанных компаний на природный газ для нужд населения с ноября 2020 года по январь 2021-го в среднем превышали цены их конкурентов на рынке до 40%.

"То есть с учетом цен, которые формировались на рынке, вышеуказанные общества осуществляли поставки природного газа для населения по экономически необоснованным (завышенным) ценам", - считают в АМКУ.
 

Предыстория


В январе для клиентов "Житомиргаз Сбыт" цена за голубое топливо составляет 9,91 грн.

18 января Кабмин временно снизил цену на газ до 6,99 грн за кубометр.
Тэги: Житомиргаз сбыт, АМКУ, тарифы, газ
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