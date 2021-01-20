Завышенные цены на газ: АМКУ открыл дело против «Житомиргаз сбыт»

Северное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины начало дела относительно шести газоснабжающих компаний из-за установления завышенных цен на газ для населения.
По информации АМКУ
, дело открыли в том числе и на ООО "Житомиргаз сбыт".
"Действия ООО "Киевоблгаз сбыт", ООО "Житомиргаз сбыт", ООО "Черниговгаз сбыт", ООО "Черкассыгаз сбыт", ООО "Уманьгаз сбыт" и ГП "КиевГазЭнерджи" содержат признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке. Это могло привести к ущемлению интересов потребителей, которое было бы невозможным при условии существования значительной конкуренции на рынке", - отметили в Антимонопольный комитете.
Установлено, что ценовые предложения указанных компаний на природный газ для нужд населения с ноября 2020 года по январь 2021-го в среднем превышали цены их конкурентов на рынке до 40%.
"То есть с учетом цен, которые формировались на рынке, вышеуказанные общества осуществляли поставки природного газа для населения по экономически необоснованным (завышенным) ценам"
, - считают в АМКУ.
Предыстория
В январе для клиентов "Житомиргаз Сбыт" цена за голубое топливо составляет 9,91 грн
.
18 января Кабмин временно снизил цену на газ до 6,99 грн за кубометр
.