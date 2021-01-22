Через Житомирскую таможню незаконно ввозили грузовики из Европы: ущерб оценивается в 40 млн грн

"Сделку организовали трое граждан Украины. В 2019 году они создали несколько коммерческих фирм в Житомире и Ровно, которые специализируются на растаможивании транспортных средств. За счет предоставления недостоверной информации относительно первой регистрации грузовиков дельцы искусственно уменьшали размеры обязательных таможенных платежей в государственный бюджет. В таким образом схема позволяла им "сэкономить" от 70 до 600 тысяч гривен на каждом автомобиле", - сообщает Служба безопасности Украины.