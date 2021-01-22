Через Житомирскую таможню незаконно ввозили грузовики из Европы: ущерб оценивается в 40 млн грн

Через один из таможенных постов Житомирской области незаконно ввозили грузовые автомобили иностранного производства. Схему по незаконному ввозу грузовиков разоблачила Служба безопасности Украины. Сообщается, что злоумышленники успели ввезти в страну почти 200 б/у грузовиков.
"Сделку организовали трое граждан Украины. В 2019 году они создали несколько коммерческих фирм в Житомире и Ровно, которые специализируются на растаможивании транспортных средств. За счет предоставления недостоверной информации относительно первой регистрации грузовиков дельцы искусственно уменьшали размеры обязательных таможенных платежей в государственный бюджет. В таким образом схема позволяла им "сэкономить" от 70 до 600 тысяч гривен на каждом автомобиле", - сообщает Служба безопасности Украины.
По предварительным подсчетам, государственный бюджет недополучил почти 40,5 млн гривен.
В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели обыски в офисах коммерческих структур и по месту жительства фигурантов дела.
"Во время следственных действий изъяты таможенные и бухгалтерские документы, печати фирм, оргтехнику, номерные знаки автотранспортных средств. Ранее документация была изъята в служебных помещениях таможенного поста"
, - информирует спецслужба.
По факту уклонения от уплаты налогов продолжается досудебное расследование. Проверяется информация о причастности к противоправной деятельности должностных лиц таможни.
Напомним, двое государственных инспекторов таможенного поста «Житомир-Центральный» предстанут перед судом из-за занижения таможенных платежей
более чем 2 млн грн.