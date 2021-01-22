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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 22 » 14:54:47

Через Житомирскую таможню незаконно ввозили грузовики из Европы: ущерб оценивается в 40 млн грн

Сегодня, 15:13:47 138 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Через Житомирскую таможню незаконно ввозили грузовики из Европы: ущерб оценивается в 40 млн грн

 Через один из таможенных постов Житомирской области незаконно ввозили грузовые автомобили иностранного производства. Схему по незаконному ввозу грузовиков разоблачила Служба безопасности Украины. Сообщается, что злоумышленники успели ввезти в страну почти 200 б/у грузовиков.
 

"Сделку организовали трое граждан Украины. В 2019 году они создали несколько коммерческих фирм в Житомире и Ровно, которые специализируются на растаможивании транспортных средств. За счет предоставления недостоверной информации относительно первой регистрации грузовиков дельцы искусственно уменьшали размеры обязательных таможенных платежей в государственный бюджет. В таким образом схема позволяла им "сэкономить" от 70 до 600 тысяч гривен на каждом автомобиле", - сообщает Служба безопасности Украины.


По предварительным подсчетам, государственный бюджет недополучил почти 40,5 млн гривен.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели обыски в офисах коммерческих структур и по месту жительства фигурантов дела.

"Во время следственных действий изъяты таможенные и бухгалтерские документы, печати фирм, оргтехнику, номерные знаки автотранспортных средств. Ранее документация была изъята в служебных помещениях таможенного поста", - информирует спецслужба.

По факту уклонения от уплаты налогов продолжается досудебное расследование. Проверяется информация о причастности к противоправной деятельности должностных лиц таможни.

Напомним, двое государственных инспекторов таможенного поста «Житомир-Центральный» предстанут перед судом из-за занижения таможенных платежей более чем 2 млн грн. 

Тэги: таможня, СБУ, Грузовики
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