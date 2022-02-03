На житомирской таможне провернули аферу с машинами скорой помощи: убытки более 10 млн грн

"Этот режим предусматривает пребывание товара на таможенной территории без взимания налогов и сборов в течение 1 года его хранения. По истечении этого срока товар должен быть растаможен (с уплатой всех причитающихся платежей) или возвращен в страну, из которой его экспортировали", - объясняет СБУ.

"Злоумышленники действовали по схеме: нерастаможенные автомобили просто заехали в буферную зону одного из международных автомобильных пунктов пропуска на территории Житомирской области и вернулись на тот же таможенный склад. Однако таможенники оформили это как заезд на таможенный склад новой партии. Детальное изучение коррупционной схемы позволило оперативникам спецслужбы установить и ряд махинаций с документами, которые коммерсанты подавали в таможенные органы при ввозе скорых", - сообщили в Службе безопасности Украины.