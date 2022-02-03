На житомирской таможне провернули аферу с машинами скорой помощи: убытки более 10 млн грн

Служба безопасности Украины блокировала коррупционную схему на таможенном посту Житомирской таможни. По предварительным оценкам, государственному бюджету нанесен ущерб более чем на 10 млн грн.
По данным следствия
, осенью 2020 года киевская коммерческая структура ввезла в Украину 26 спецавтомобилей с медицинским оборудованием. Тогда же эти не растаможенные "скорые" разместили на хранении в режиме "таможенный склад".
"Этот режим предусматривает пребывание товара на таможенной территории без взимания налогов и сборов в течение 1 года его хранения. По истечении этого срока товар должен быть растаможен (с уплатой всех причитающихся платежей) или возвращен в страну, из которой его экспортировали", - объясняет СБУ.
Через год, осенью 2021 года, коммерсанты искусственно продлили срок их безвозмездного пребывания на таможенной территории.
"Злоумышленники действовали по схеме: нерастаможенные автомобили просто заехали в буферную зону одного из международных автомобильных пунктов пропуска на территории Житомирской области и вернулись на тот же таможенный склад. Однако таможенники оформили это как заезд на таможенный склад новой партии. Детальное изучение коррупционной схемы позволило оперативникам спецслужбы установить и ряд махинаций с документами, которые коммерсанты подавали в таможенные органы при ввозе скорых", - сообщили в Службе безопасности Украины.
Установлено значительное несоответствие между реальной и заявленной в сопроводительных документах стоимостью спецавтомобилей. Цена авто с аналогичной комплектацией в ЕС стартует от 15 тыс. евро, в то время как в таможенных документах ввезенной партии они оценены в 2,5-5 тыс. евро.
Продолжаются следственные действия. Решается вопрос о наложении ареста на спецавтомобили.
Фото: СБУ