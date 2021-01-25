Новый бульвар в Житомире переживает реконструкцию: без высоких деревьев, но с новой плиткой. ФОТО

«На сегодня уже выполнено работ на 50-60%. Нам осталось поставить так называемые парковые опоры (для освещения, - ред.). С городскими властями мы уже определились, какими они должны быть, какой конфигурации. Мы их закупили и уже в среду-четверг будем их ставить. И скамейки. По скамьям у нас еще вопрос, потому что проектанты нам еще не дали информацию, какими должны быть скамейки. Тротуары выложены из плитки «Юнигран». А внутри гранитная плитка. Зеленые насаждения - это кусты, деревья и елки», - рассказывает руководитель ООО «УК «Комфорт-Буд» Станислав Балакишиев.