Новый бульвар в Житомире переживает реконструкцию: без высоких деревьев, но с новой плиткой. ФОТО

«На сегодня уже выполнено работ на 50-60%. Нам осталось поставить так называемые парковые опоры (для освещения, - ред.). С городскими властями мы уже определились, какими они должны быть, какой конфигурации. Мы их закупили и уже в среду-четверг будем их ставить. И скамейки. По скамьям у нас еще вопрос, потому что проектанты нам еще не дали информацию, какими должны быть скамейки. Тротуары выложены из плитки «Юнигран». А внутри гранитная плитка. Зеленые насаждения - это кусты, деревья и елки», - рассказывает руководитель ООО «УК «Комфорт-Буд» Станислав Балакишиев.
«Опоры для светильников должны напоминать старинные, времен де Шодуара. Мы уже согласовали это с городским советом, с управлением капитального строительства. Освещение этой половины бульвара мы планируем закончить до конца недели. Относительно скамеек, то сегодня (25 января, - ред.) должно быть совещание в городском совете, должны вызывать проектанта, чтобы они указали, какие там должны быть установлены скамейки», - рассказал Станислав Балакишиев.
Деревья - главная ценность бульвара. Сраную плитку 50 лет растить не надо.