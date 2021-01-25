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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Январь » 25 » 17:40:23

Новый бульвар в Житомире переживает реконструкцию: без высоких деревьев, но с новой плиткой. ФОТО

Вчера, 17:42:04 2872 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Новый бульвар в Житомире переживает реконструкцию: без высоких деревьев, но с новой плиткой. ФОТО

 В Житомире завершают первую часть реконструкции Нового бульвара. 25 января подрядчик начал снимать строительный забор возле памятника «Черный тюльпан».

Строителям осталось установить освещение и скамейки, передает издание Житомир инфо.
 

«На сегодня уже выполнено работ на 50-60%. Нам осталось поставить так называемые парковые опоры (для освещения, - ред.). С городскими властями мы уже определились, какими они должны быть, какой конфигурации. Мы их закупили и уже в среду-четверг будем их ставить. И скамейки. По скамьям у нас еще вопрос, потому что проектанты нам еще не дали информацию, какими должны быть скамейки. Тротуары выложены из плитки «Юнигран». А внутри гранитная плитка. Зеленые насаждения - это кусты, деревья и елки», - рассказывает руководитель ООО «УК «Комфорт-Буд» Станислав Балакишиев.


Освещение на Новом бульваре должно появиться уже до конца недели.
 

«Опоры для светильников должны напоминать старинные, времен де Шодуара. Мы уже согласовали это с городским советом, с управлением капитального строительства. Освещение этой половины бульвара мы планируем закончить до конца недели. Относительно скамеек, то сегодня (25 января, - ред.) должно быть совещание в городском совете, должны вызывать проектанта, чтобы они указали, какие там должны быть установлены скамейки», - рассказал Станислав Балакишиев.


Параллельно строители уже начали подготовительные работы на Новом бульваре напротив входа в областную научную библиотеку имени Олега Ольжича.
 

Предыстория


Реконструкции Нового бульвара победила в голосовании за лучший общегородской общественный проект

Реконструкцию выполняет ООО «УК «Комфорт-Буд», стоимость работ - 19 млн 110 тыс. гривен.

Согласно условиям договора, все работы должны быть выполнены до 31 марта 2021 года.























Фото: Житомир инфо
Тэги: Новый бульвар, благоустройство, реконструкция
Комментариев: 6
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 18:14:09, Вчера [Материал]
+6

неплохая у гаек приресторанная территория получицца
k-dmon
2 dmon (k-dmon)   • 18:34:34, Вчера [Материал]
+7

засекаем время, как быстро житомирянцы скомуниздят зеленые насаждения и кусты
Рашатумбай
6 Александр (Рашатумбай)   • 10:54:44, Сегодня [Материал]
0

Скоріше алкашня і бомжі решітки ливньовок розтягнуть як на Київській
Blad
3 Александр (Blad)   • 19:01:05, Вчера [Материал]
+11

"без высоких деревьев, но с новой плиткой" Нормально, это тени не будет. Сидите на солнце -жарьтесь! Не бульвар, а площадь!
galapagos
4 Джордж (galapagos)   • 20:38:26, Вчера [Материал]
+8

Я бы сказал - был бульвар - сделали плац.
Деревья - главная ценность бульвара. Сраную плитку 50 лет растить не надо.
Sams2
5 Семенюк Александр (Sams2)   • 08:26:51, Сегодня [Материал]
0

Ради того, чтобы наварить на плитке, испоганили бульвар. Интересно, кто с этой плитки так имеет?
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