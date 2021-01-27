В Житомирской области мужчина во время ссоры выстрелил в свою тещу

В Житомирской области в разгаре ссоры мужчина схватился за пистолет и выстрелил в свою тещу. Инцидент произошел в Попельнянском районе вечером 26 января. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в пресс-службе полиции.
"Между женщиной и ее 48-летним зятем после общего употребления алкоголя возникла бытовая ссора. В ее разгаре мужчина выстрелил из револьвера Флобера и попал тещи в бедро", - говорится в сообщении.
66-летнюю женщину с пулевым ранением бедра доставили в больницу и оказали необходимую врачебную помощь.
"Виновник дает показания полицейским. Предварительная правовая квалификация события - ч. 2 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины. Револьвер изъят и направлен на экспертное исследование"
, - отметили правоохранители.
За ранение тещи зятю может грозить наказание от штрафа до ограничения свободы сроком до 2 лет.