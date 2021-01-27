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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 27 » 12:04:33

В Житомирской области мужчина во время ссоры выстрелил в свою тещу

Сегодня, 12:20:33 370 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области мужчина во время ссоры выстрелил в свою тещу

 В Житомирской области в разгаре ссоры мужчина схватился за пистолет и выстрелил в свою тещу. Инцидент произошел в Попельнянском районе вечером 26 января. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в пресс-службе полиции.
 

"Между женщиной и ее 48-летним зятем после общего употребления алкоголя возникла бытовая ссора. В ее разгаре мужчина выстрелил из револьвера Флобера и попал тещи в бедро", - говорится в сообщении.


66-летнюю женщину с пулевым ранением бедра доставили в больницу и оказали необходимую врачебную помощь.

"Виновник дает показания полицейским. Предварительная правовая квалификация события - ч. 2 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины. Револьвер изъят и направлен на экспертное исследование", - отметили правоохранители.

За ранение тещи зятю может грозить наказание от штрафа до ограничения свободы сроком до 2 лет. 
Тэги: теща, Житомирская область, стрельба, зять
Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 13:01:53, Сегодня [Материал]
0

додумался из Флобера теще в задницу стрелять, от хорошей рогатки и то больше эффекта будет.
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