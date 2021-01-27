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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Январь » 27 » 12:35:12

Турецкая компания построит на Житомирщине солнечную электростанцию

Сегодня, 12:53:12 337 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Турецкая компания построит на Житомирщине солнечную электростанцию

 Турецкая компания MNG Group начинает строительство солнечной электростанции в Новоград-Волынском районе Житомирской области. Стоимость объекта - 5 миллионов долларов.

26 января состоялась встреча председателя облсовета и мэра Житомира с представителями компании. Она работает на трех континентах и ​​ведет более 200 проектов в области строительства, энергетики, туризма, финансов, инвестиций, авиаперевозок.

«Нам нужны такие опытные партнеры, ведь мы планируем строить гостиницы, запускать прямое авиасообщение с крупными мегаполисами, развивать настоящий туристический рай - все то, что компания помогает делать в Эмиратах, Турции или Азербайджане», - отметил председатель облсовета Владимир Федоренко.

В областном совете добавили, что MNG Group основана в 1976 году. Она ведет крупные строительные проекты в Турции и за рубежом, которые оцениваются всего в 20 миллиардов долларов. Общее количество работающих - более 20 тысяч человек. 

Напомним, ранее турецкие инвесторы вложили 13 миллионов евро в строительство СЭС в Овручском районе.
Тэги: инвестор, электростанция, Житомирская область, СЭС
Комментариев: 3
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 13:16:18, Сегодня [Материал]
+1

А заказчик кто? Кому она будет принадлежать?
Stiven30
2 Дмитрий (Stiven30)   • 14:18:38, Сегодня [Материал]
0

Ну видимо 51% туркам и отдадут они тоже хитрожопые!
Karab
3 Сергей (Karab)   • 14:29:39, Сегодня [Материал]
0

Зеленый тариф рулит, окупаемость проекта - 4 года. А дальше чистая прибыль.
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