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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Январь » 29 » 09:46:38

16 гектаров леса на Житомирщине отдадут под застройку монастырю УПЦ МП

Сегодня, 10:09:38 3745 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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16 гектаров леса на Житомирщине отдадут под застройку монастырю УПЦ МП

 Кабинет министров согласовал изменение целевого назначения земельного участка в Житомирской области для дальнейшей передачи женскому монастырю Украинской православной церкви Московского патриархата.

Соответствующее распоряжение №47-р от 26 января обнародовано на правительственном портале.

В частности, Кабмин одобрил изменение целевого назначения земельного участка площадью 15,8 га с категории земель лесного фонда (леса) на категорию земель жилой и общественной застройки с целью изъятия земельного участка и последующей передачи Житомирским облсоветом в постоянное пользование религиозной организации "Ставропигиальный женский монастырь в честь Афонской иконы Божией Матери" Киевской епархии Украинской православной церкви для строительства и обслуживания зданий общественных и религиозных организаций.

Как следует из документа, сейчас этот участок леса находится в постоянном пользовании дочернего предприятия "Малинский лесхоз АПК" Житомирского областного коммунального агролесохозяйственного предприятия "Житомироблагролес" Житомирского облсовета на территории Коростенского района.
 

 
Тэги: Монастырь, УПЦ МП, лес, Житомирская область
Комментариев: 3
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 11:10:03, Сегодня [Материал]
+5

Не справедливо.
TarasS
2 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 13:23:21, Сегодня [Материал]
+1

Ставропольский женский монастырь в честь Айфонской иконы Святаго Гундяя Брэгэ.
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 14:10:00, Сегодня [Материал]
+3

А почему именно лес, а не пустошь какую-то? Или бог только из леса молитвы слышит? И так тех лесов не осталось.
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