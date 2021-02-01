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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Февраль » 1 » 08:52:31

В Житомире задержали военнослужащего, торговавшего наркотиками

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В Житомире задержали военнослужащего, торговавшего наркотиками

 В Житомире солдат десантно-штурмового батальона продавал гражданским наркотики. Военнослужащего задержали после сбыта 15 граммов амфетамина и 10 свертков каннабиса.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

По данным следователей, солдат в течение января 2021 года реализовывал амфетамин и каннабис. Средства за это он получал на свой карточный счет.



Сейчас продолжаются первоочередные следственные и розыскные действия. В то же время задержанному должны сообщить о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 307 УК Украины, а в дальнейшем избрать меру пресечения.

Военнослужащему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

Напомним, на окраине поселка Озерное Житомирского района обнаружили "лабораторию", где изготавливали амфетамин.
Тэги: Житомир, Военный, наркотики
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