В Житомире задержали военнослужащего, торговавшего наркотиками

В Житомире солдат десантно-штурмового батальона продавал гражданским наркотики. Военнослужащего задержали после сбыта 15 граммов амфетамина и 10 свертков каннабиса.
Об этом сообщает пресс-служба
Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.
По данным следователей, солдат в течение января 2021 года реализовывал амфетамин и каннабис. Средства за это он получал на свой карточный счет.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные и розыскные действия. В то же время задержанному должны сообщить о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 307 УК Украины, а в дальнейшем избрать меру пресечения.
Военнослужащему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, на окраине поселка Озерное Житомирского района обнаружили "лабораторию", где изготавливали амфетамин
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