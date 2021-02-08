После реконструкции Ботанический сад распахнет двери для житомирян

Руководство Полесского государственного университета намерено открыть для широкой общественности доступ к Ботаническому саду. Для этого проведут реконструкцию, в частности установят видеонаблюдение и обеспечат усиленную охрану.
Это обсуждали на выездном заседании постоянной комиссии областного совета по вопросам социально-экономического развития.
В областном совете отметили, что ботсад находится на балансе Полесского национального университета и финансируется из спецфонда учебного заведения. Однако средства на проект реконструкции выделяются из областного бюджета.
Общая стоимость проекта более 3 млн грн, из которых 1 млн грн было выделено в прошлом году и еще 2 млн грн было запланировано выделить в 2021.
Проектом предусмотрено:
- Восстановление отделки фасадов входной группы;
- Укладка тротуарной брусчаткой;
- Покрытие клумб гранитными плитами;
- Установка металлического ограждения;
- Установка урн для мусора;
- Замена декоративного покрытия лавочек;
- Установка видеонаблюдения.
Сроки проведения реконструкции пока неизвестны.
Справка
Ботанический сад в Житомире был создан в 1933 году. Студентами и преподавателями нынешнего агроэкологического университета были заложены первые участки природоохранной территории. В Ботаническом саду сосредоточено более полутысячи видов, форм и сортов древесных растений и более 1000 видов травянистых растений. Представлены ягодные, овощные, технические, лекарственные, декоративные и другие виды деревьев. Растут тюльпаны, магнолии и фруктовые деревья. Ученые проводят исследования теоретических и практических аспектов акклиматизации плодовых, кормовых и декоративных растений. Изучаются экологические особенности семенного и вегетативного размножения разных видов. На базе сада студенты проходят учебную практику.
В допандемийные времена, с 2017 года, житомиряне могли посещать ботсад по вторникам и четвергам и только в определенные часы
.