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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 8 » 08:39:01

После реконструкции Ботанический сад распахнет двери для житомирян

Сегодня, 08:40:01 1285 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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После реконструкции Ботанический сад распахнет двери для житомирян

 Руководство Полесского государственного университета намерено открыть для широкой общественности доступ к Ботаническому саду. Для этого проведут реконструкцию, в частности установят видеонаблюдение и обеспечат усиленную охрану.

Это обсуждали на выездном заседании постоянной комиссии областного совета по вопросам социально-экономического развития.

В областном совете отметили, что ботсад находится на балансе Полесского национального университета и финансируется из спецфонда учебного заведения. Однако средства на проект реконструкции выделяются из областного бюджета.

Общая стоимость проекта более 3 млн грн, из которых 1 млн грн было выделено в прошлом году и еще 2 млн грн было запланировано выделить в 2021.

Проектом предусмотрено:
 
  • Восстановление отделки фасадов входной группы;
  • Укладка тротуарной брусчаткой;
  • Покрытие клумб гранитными плитами;
  • Установка металлического ограждения;
  • Установка урн для мусора;
  • Замена декоративного покрытия лавочек;
  • Установка видеонаблюдения.

Сроки проведения реконструкции пока неизвестны.
 

Справка


Ботанический сад в Житомире был создан в 1933 году. Студентами и преподавателями нынешнего агроэкологического университета были заложены первые участки природоохранной территории. В Ботаническом саду сосредоточено более полутысячи видов, форм и сортов древесных растений и более 1000 видов травянистых растений. Представлены ягодные, овощные, технические, лекарственные, декоративные и другие виды деревьев. Растут тюльпаны, магнолии и фруктовые деревья. Ученые проводят исследования теоретических и практических аспектов акклиматизации плодовых, кормовых и декоративных растений. Изучаются экологические особенности семенного и вегетативного размножения разных видов. На базе сада студенты проходят учебную практику.

В допандемийные времена, с 2017 года, житомиряне могли посещать ботсад по вторникам и четвергам и только в определенные часы.
Тэги: Университет, Ботанический сад, реконструкция, Житомир
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