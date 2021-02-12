Ректор «Житомирской политехники» стал советником главы областного совета. ФОТО

Ректор университета "Житомирская политехника" Виктор Евдокимов стал советником председателя областного совета Владимира Федоренко. Об этом Федоренко сообщил 12 февраля.
"Виктор Евдокимов - мой новый советник! Приветствую и одновременно благодарю за желание сотрудничать и воплощать в жизнь новые проекты. С господином Виктором областной совет сможет существенно усилить команду реформаторов, ведь как ректор и профессор вывел Житомирскую политех в лидеры высшего образования области и 35 место во всеукраинском рейтинге. Развиваем Житомирщину вместе"
, - написал в Facebook
председатель облсовета.
Евдокимов будет советником на общественных началах, то есть без получения заработной платы.
Напомним, Виктор Евдокимов был избран депутатом Житомирского городского совета. Он, как и Владимир Федоренко, член партии "Слуга народа".