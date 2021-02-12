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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Февраль » 12 » 14:59:52

Ректор «Житомирской политехники» стал советником главы областного совета. ФОТО

Сегодня, 15:05:52 256 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ректор «Житомирской политехники» стал советником главы областного совета. ФОТО

 Ректор университета "Житомирская политехника" Виктор Евдокимов стал советником председателя областного совета Владимира Федоренко. Об этом Федоренко сообщил 12 февраля.

"Виктор Евдокимов - мой новый советник! Приветствую и одновременно благодарю за желание сотрудничать и воплощать в жизнь новые проекты. С господином Виктором областной совет сможет существенно усилить команду реформаторов, ведь как ректор и профессор вывел Житомирскую политех в лидеры высшего образования области и 35 место во всеукраинском рейтинге. Развиваем Житомирщину вместе", - написал в Facebook председатель облсовета.



Евдокимов будет советником на общественных началах, то есть без получения заработной платы.

Напомним, Виктор Евдокимов был избран депутатом Житомирского городского совета. Он, как и Владимир Федоренко, член партии "Слуга народа".

Тэги: Евдокимов, советник, облсовет
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Комментариев: 1
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 15:07:35, Сегодня [Материал]
0

Обидва зеленоїди, все логічно.
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